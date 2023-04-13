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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

شهادة ادخار البنك
شهادة ادخار البنك الأهلي

شهادة إدخار لمدة عام واحد.. يتسائل الكثير من عملاء البنوك عن شهادة ادخار البنك الأهلي الجديدة شهادة الاستثمار (ب)، والتي تتيح للعميل استرداد أمواله بعد عام واحد فقط.

وتأتي شهادة البنك الأهلي الجديدة على غير العادة، حيث من المعتاد إصدار شهادات الإدخار لمدة 3 أعوام، الأمر الذي أثار فضول العديد من العملاء حول هذه الشهادة الجديدة المختلفة.

ما هي شهادة الاستثمار (ب)؟

شهادة الاستثمار (ب) من البنك الأهلي المصري هي خيار جيد لمن يرغب في تحقيق عائد مجزي على أمواله في مدة قصيرة.

هذه الشهادة تتوفر بمبلغ يبدأ من 500 جنيه وتدوم لمدة عام واحد فقط، وتقدم فائدة ثابتة بنسبة 11% تصرف شهريا ويمكن سحبها من أي ماكينة صراف آلي.

مدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

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مميزات شهادة الاستثمار (ب)

تخاطب شهادة الاستثمار (ب)، الأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب، سواء كانوا بالغين أو قصر، وتسمح لهم بالحصول على قروض أو بطاقات ائتمان بضمان هذه الشهادات.

كما تسترد الشهادة بالقيمة الاسمية في نهاية المدة، أو بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقيم الاستردادية المحددة.

وتعد شهادة الاستثمار (ب) واحدة من عدة شهادات يطرحها البنك الأهلي المصري لعملائه، مثل شهادة أمان المصريين التي تعطي عائد 13% لمدة 3 سنوات، أو شهادة البلاتينية، وتختلف هذه الشهادات في متطلبات الشراء والاسترداد والعائد والفائدة.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، قام البنك الأهلي وبنك مصر بإعادة رؤوس أموال شهادات الـ18%، التي كانت معروفة باسم شهادات طلعت حرب في بنك مصر، والشهادات البلاتينية في البنك الأهلي، بعد استفادة أصحابها من فوائدها لمدة عام.

رفع أسعار الفائدة 

يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس (2%)، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، نهاية الشهر الماضي، وذلك بما يتماشى مع توقعات أغلب الاقتصاديين.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمائة، وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمائة.

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