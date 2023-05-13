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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.. ماذا تعرف عن شهادات البنك الأهلى الجديدة؟

شهادات البنك الأهلى
شهادات البنك الأهلى

أصدر البنك الأهلى، مؤخرا، عدة شهادات ادخار ثلاثية جديدة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، بمزايا تنافسية يبدأ سعر الشراء من 500 جنيه.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن شهادات البنك الأهلى الجديدة مرتفعة الفائدة، وذلك للمفاضلة بين الأنسب بحسب وجهة نظر كل عميل.. فما هذه الشهادات؟

شهادة الادخار البلاتينية الثابتة

تأتي شهادة الادخار البلاتينية الثابتة ذات العائد الثابت بسعر فائدة 19% لمدة 3 سنوات.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، حيث يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادة الادخار البلاتينية المتغيرة

تأتي شهادة الادخار البلاتينية المتغيرة ذات العائد المتغير بسعر فائدة 18.5% لمدة 3 سنوات.

عائد الشهادة مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزياده 0.25%، يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

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شهادة الادخار البلاتينية المتدرجة

تأتي شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج بسعر فائدة 22%، 18% و16% على التوالي لمدة 3 سنوات.

سعر فائدة الشهادة يكون 22% خلال السنة الأولى، و 18% خلال السنة الثانية، و 16% خلال السنة الثالثة.

شهادة ادخار أمان المصريين

تأتي شهادة ادخار أمان المصريين بسعر الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، وتتضمن وثيقة تأمين على الحياة للعملاء من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد اقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألفًا والوفاة بحادث 250 الف جنيه.

ويمكن سداد مبلغ التأمين التعويض حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة ، وتسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.

مزايا شهادات البنك الأهلى الجديدة

توفر شهادات الادخار الثلاثية التي طرحها البنك الأهلى لعملائه فرصة جيدة للحصول على عوائد مجزية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما يتوفر لعملاء البنك إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقاً للتعليمات السارية، ويتم تطبيق سياسة استرداد مختلفة لكل شهادة، وتتوفر هذه الشهادات للشراء من خلال محفظة فون كاش.

علاوة على ذلك، يوفر البنك الأهلى للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات، مما يتيح لهم الاستفادة من فوائد الشهادات الثلاثية دون الحاجة لسحب أموالهم.

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