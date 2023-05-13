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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلى .. خدمات

صدى البلد

يستمر البنك الاهلى المصرى فى تقديم شهادات مرتفعة العائد جذبت الكتير من العملاء وهى الشهادات المستمرة حاليا بجميع فروع البنك او من خلال قنواته الرقمية المختلفة وتشمل الاتى :

الشهادة البلاتينية للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويصل الحد الأدنى لشرائها إلى ألف جنيه ويمكن شراؤها بمضاعفاته.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تصل نسبة الفائدة السنوية إلى 22% في السنة الأولى، وإلى 18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويصل الحد الأدنى لشرائها إلى ألف جنيه ويمكن شراؤها بمضاعفاته.

ويتيح البنك الاهلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمتها، وإصدار بطاقة ائتمان لتقسيط المشتريات.

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