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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

اعلى 5 شهادات بالبنوك
اعلى 5 شهادات بالبنوك المصرية

يبحث المواطن بشكل مستمر عن شهادة الادخار الجديدة صاحبة العائد المرتفع، وذلك لان شهادات الادخار هي الوعائي الادخار الأكثر انتشارًا في بنوك القطاع المصرفي، حيث شهد القطاع المصرفي الفترة الأخيرة طرح مجموعة من الشهادات ذات العائد المرتفع، بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% في اجتماعه الأخير.

ونرصد لكم من خلال هذا الموضوع، أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية ثابتة بعائد شهري قبل اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده في 18 مايو 2023.

القطاع المصرفي بمصر 

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري


- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 1000 جنيه.
- العائد على الشهادة: 19% ثابت.
- دورية صرف العائد: شهريًا.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
 

شهادة بريمو جولد من بنك القاهرة
 

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه.
- العائد على الشهادة: 19% ثابت.
- دورية صرف العائد: شهريًا.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
 

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الشهادة الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس


- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
- العائد على الشهادة: 19% ثابت.
- دورية صرف العائد: شهريًا.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
 

شهادة الخير من البنك الزراعي المصري


- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
- العائد على الشهادة: 19% ثابت.
- دورية صرف العائد: شهريًا.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
 

شهادة القمة من بنك مصر


- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
- العائد على الشهادة: 19% ثابت.
- دورية صرف العائد: شهريًا.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.

أعلى فائدة بالبنوك 

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ثاني اجتماعاتها بالعام الجاري رفع أسعار الفائدة، مساء الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

وحدد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمئة.

بعدها، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات ادخارية مدتها 3 سنوات، بعائد يصل إلى 22% متناقص ويصرف العائد شهريًا، أو فائدة 19% ثابتة تصرف أيضا شهريًا.

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لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25%؟

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفعة يصل إلى 25% يهدف إلى تشجيع المواطنين على التنازل عن الدولار.

وأضاف أن طرح هذه الشهادات أيضا يهدف إلى تعويض المدخرين عن معدلات التضخم المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الشهور الثلاثة المقبلة، إلى جانب أن آجال شهادات الادخار ذات العائد 18% قاربت على الانتهاء وبالتالي يهدف من هذه الشهادات تجديد هذه المدخرات بفائدة أعلى.

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