نهاية الأخضر.. إجراءات حاسمة من البنوك المركزية حول العالم للتخلي عن الدولار

تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تعزيز مخزوناتها من الذهب وسط رد فعل ضد الدولار الأمريكي ومحاولات للتخلي عن العملة الأمريكية.

وأفاد مجلس الذهب العالمي، بأنه في الربع الأول، تمت إضافة 228.4 طن من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية.

في حين أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 40 ٪ عن الربع الرابع، إلا أنه يمثل زيادة بنسبة 176 ٪ عن العام الماضي.

كما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للأشهر الثلاثة الأولى من أي عام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق في الربع الأول، والذي تم تحديده في عام 2013، بنسبة 34 ٪.

وقال التقرير: “هذا أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى أنه يتبع وتيرة الطلب القياسية في العام الماضي”.

وكان كبار مشتري الذهب في الربع الأول من آسيا إلى حد كبير.

وتصدر البنك المركزي السنغافوري الطريق بمشتريات 69 طنًا، تليها الصين بـ 58 طنًا، وتركيا 30 طنًا، والهند بـ 7 أطنان، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت التحديثات من البنك المركزي الروسي انخفاضًا بمقدار 6 أطنان خلال الربع، ربما بسبب سك العملة، على الرغم من أن الإجمالي أعلى بمقدار 28 طنًا عن العام الماضي.

وأشارت مؤشرات منفصلة مؤخرًا إلى تدفق الذهب الروسي على الإمارات العربية المتحدة وتركيا وهونج كونج.

علامة على تراجع الدولار الأمريكي

وكان الدولار الأمريكي تقليديًا الدعامة الأساسية لاحتياطيات البنك المركزي، لكن الارتفاع الأخير في الطلب على الذهب كان يُنظر إليه على أنه علامة على تراجع الدولار الأمريكي بعد أن أصبح الدولار سلاحًا للضغط المالي على روسيا لحربها على أوكرانيا.

وكتب روتشير شارما، رئيس شركة روكفلر إنترناشونال، في صحيفة “فاينانشيال تايمز”: “وهكذا فإن أقدم الأصول وأكثرها تقليدية، الذهب، أصبح الآن وسيلة لثورة البنك المركزي ضد الدولار”.

وقال مجلس الذهب العالمي إن مشتريات البنك المركزي من الذهب لا تزال قوية، مع القليل من الإشارات إلى أن الاتجاه سيتغير على المدى القصير.

وكررت وجهة نظرها بأن شراء الذهب سيستمر في تفوق عمليات البيع مع بداية الربع الثاني.

في غضون ذلك، كان سعر الذهب يقترب من مستوى قياسي جديد، على الرغم من أنه تراجع إلى ما يقرب من 2000 دولار.

وارتفع الذهب بنسبة 11٪ حتى الآن هذا العام وبزيادة 25٪ عن أدنى مستوى له في نوفمبر.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في “RJO Futures”، إن “الارتفاع هو نتيجة رحلة كبيرة نحو الأمان بين المستثمرين”.

من وجهة نظره، يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مشكلة في ترويض التضخم المرتفع، في حين أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة أثارت الاضطرابات في القطاع المصرفي وزادت من احتمالية حدوث أزمة ائتمانية.

وقال: “لذا فإن شراء الذهب في الوقت الحالي يكاد يكون رهانًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي”، مضيفًا في وقت لاحق أن “الاحتياطي الفيدرالي ليس في وضع يسمح له بأن يكون أكثر جرأة لفترة طويلة جدًا بشأن أسعار الفائدة”.