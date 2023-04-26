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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

شهادات ادخار بأعلى
شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر

تستأنف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بالقطاعين العام والخاص العمل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

شهادات الادخار بالبنوك المصرية 

شهادة البنك الأهلي الجديدة

طرح البنك الأهلي شهادات الاستثمار ب 
وتضمن لك تلك الشهادات، عائد ثابت يبلغ 11.5% سنويًا، وتستمر لمدة عامين، وذلك بخلاف شهادة العام الواحد المقدمة أيضًا من البنك الأهلي والتي تبلغ فائدتها 11% فقط.

وتعد شهادة الاستثمار (ب) واحدة من عدة شهادات يطرحها البنك الأهلي المصري لعملائه، مثل شهادة أمان المصريين التي تعطي عائدًا 13% لمدة 3 سنوات، أو شهادة البلاتينية، وتختلف هذه الشهادات في متطلبات الشراء والاسترداد والعائد والفائدة.

شهادات الاستثمار (ب) تتوفر بثلاث مدد مختلفة: سنة واحدة، سنتين، وثلاث سنوات، ويتراوح عائدها بين 9.5% و12% حسب المدة ودورية الصرف، وهو ثابت طوال فترة الشهادة.

يمكنك شراء تلك الشهادات بأي مبلغ يبدأ من 500 جنيه، وتحصل على العائد كل 3 شهور، وتستطيع سحبه من أي ماكينة صراف آلي.

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كما يمكنك الاستفادة من خدمة الاقتراض بضمان تلك الشهادات، أو التبرع بها لمن تحب، وفي نهاية المدة، تسترجع قيمة الشهادة كاملة، أو تجددها تلقائيًا إذا رغبت في ذلك.

لمن تطرح شهادة الاستثمار ب ؟

وتصدر تلك الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصّر، ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فرع مصرفي، وفقًا والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، على أن تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، كما يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادات الادخار بالبنوك المصرية 

شهادة الـ22% بالبنوك المصرية

طرحت 4 بنوك مصرية وهي "الأهلي المصري، بنك مصر، CIB، بنك القاهرة"، شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر، بفائدة 22%، ولكن اختلف الحد الأدنى للشهادات.

طرح "الأهلي المصري" شهادة الـ22% من البنك الأهلي المصري، وهي لمدة 3 سنوات بعائد شهري متناقص، أي في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18% والسنة الثالثة 16%، ويكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

وكذلك في بنك مصر جرى طرح شهادة 22% بعائد متناقص كالتالي: 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، والحد الأدنى 1000 جنيه.

وكشف البنك التجاري الدولي CIB، عن شهادة الـ22% بعائد ثابت وعائد شهري، لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه.

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وأيضًا بنك القاهرة كشف عن البنك عن شهادة 22%، لمدة 3 سنوات وفائدة متناقصة، وهي كالتالي: السنة الأولى 22%، الثانية 18%، الثالثة 16%، والحد الأدنى  10000 جنيه.

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