زيلينسكي يغادر جدة فور إنهاء كلمته في القمة العربية

غادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية الـ32 "قمة جدة" بمجرد إنهاء كلمته.

وانصرف زيلينسكي بشكل عاجل فور إنهاء كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في جدة.

ووجه الرئيس الأوكراني الشكر للقادة العرب على مواقفهم الدولية التي اتخذوها تجاه أوكراني، متابعًا أن الشعب الأوكراني هو شعب السلام الحقيقي، حيث انفتحت أوكرانيا على شعب السعودية والإمارات والعمان والكويت، معقبًا: “وانفتحنا على بعضنا البعض".

وقال زيلينسكي في بداية القمة، أن أوكرانيا لم تختار طريق الحرب وأنما فرض عليها السير في هذا الطريق.

وأكد زيلينسكي أن دولته لن تخضع لي دولة أجنبية أو مستعمرين وأن هدفه هو حماية الشعب الأوكراني.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا مازالت تواصل سياسة الأبتزاز النووي في أوكرانيا.