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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: كلمة الرئيس بقمة جدة رسائل للقادة لمجابهة الأزمات المشتعلة بالمنطقة

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ٣٢ بجدة بالسعودية، واصفا إياها بالتاريخية التي تعكس الرؤية المصرية وسياساتها الخارجية تجاه التعامل مع قضايا وأزمات المنطقة بشكل متوازن يحقق آمال الشعوب في العيش تحت ظلال الاستقرار والأمان وتوفير أجواء حقوقية يحيى فيها كل إنسان بكامل حقوقه وواجباته.

وأضاف الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي حرص على التطرق لخطورة تطور الأوضاع بالسودان الشقيق، وضرورة التكاتف لتهدئة الأوضاع والتشديد على كافة الأطراف في السودان بضرورة اللجوء لمائدة التفاوض والحوار من أجل الأصول لحلول سلمية سياسية تساهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على حق الشعب السوداني في العيش تحت نظام يؤمن بالمؤسسات الوطنية الموحدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن حديث الرئيس السيسي بعث بالعديد من الرسائل للقادة العرب بضرورة تحقيق التكامل السياسي وتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا المنطقة وضرورة التكاتف وتوحيد جهود التهدئة في كافة الأزمات المحيطة من أجل إعلاء قيم العمل العربي وتوحيد آليات الجهود المتبعة لإنهاء الصراعات ومجابهة الأزمات الاقتصادية والعسكرية والأمنية المحيطة.


ولفت النائب، إلى أن القمة العربية وضعت على طاولتها العديد من الملفات العسكرية الهامة التي تتطلب بالتأكيد توح الجهود العربية والمضي معا نحو دحر أي خلافات لمجابهة الظروف الاقتصادية العصيبة التي تتطلب توسيع مزيد من الشراكات وفتح باب التبادل في مختلف المجالات.
 

الرئيس السيسي السودان حزب الوفد العمل العربي الأزمات الاقتصادية مجلس الشيوخ

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