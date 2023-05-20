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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. مصطفى كامل يعلن ترشحه لنقابة الموسيقيين

أخبار الفن
أخبار الفن

حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها مصطفى كامل يعلن ترشحه لنقابة الموسيقيين، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

برشاقة ملفتة.. ياسمين صبري تمارس التمارين الرياضية

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

طرح تذاكر حفل أصيل أبو بكر المرتقب في السعودية

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنان أصيل أبو بكر، المرتقب في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، 26 مايو الجاري.

 

شوف حاطط إيه جنبه | صورة صادمة لـ محمد رمضان استفزّت جمهوره

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورًا جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

 

بطني مموّتني | مصطفى عباس يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان مصطفى عباس، لوعكة صحية خاطفة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات .

 

يسرا أول الحاضرين في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

حضرت الفنانة يسرا، حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، المقام مساء اليوم الجمعة 19 مايو، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

 

أحمد عصام يظهر مع زوجته في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

ظهر الفنان أحمد عصام مع زوجته، في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، المقام الليلة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك في أول ظهور للأول مع زوجته من زفافهما قبل أشهر قليلة.

 

مستندات ورسائل بخط يد السندريلا .. صديقة سعاد حسني تفجر مفاجأة جديدة

كشفت نادية يسري - صديقة أيقونة السينما المصرية والعربية الفنانة سعاد حسني - عن مفاجأة جديدة في قضية قتل الفنانة لنفسها،  في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

احتفل حميد الشاعري بزفاف ابنته المقام، اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، بحضور الفنانة يسرا.

 

خالية من الكانسر.. مصطفى كامل يعلن خوضه انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خوض انتخابات النقابة المقبلة، وأصدر  قبل قليل بيانا هاما يخص الانتخابات  المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين، حيث كتب نقيب الموسيقيين فى بيانه السطور التالية

 

شاهد.. هدية حميد الشاعري لابنته في حفل زفافها

ظهرت ابنة الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، في حفل زفافها، وهي تحمل هدية مكتوب عليها «بابا» دون أن تكشف عما تحتويه الهدية.

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