أخبار الفن| حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. مصطفى كامل يعلن ترشحه لنقابة الموسيقيين

حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها مصطفى كامل يعلن ترشحه لنقابة الموسيقيين، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنان أصيل أبو بكر، المرتقب في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، 26 مايو الجاري.

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورًا جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

تعرض الفنان مصطفى عباس، لوعكة صحية خاطفة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات .

حضرت الفنانة يسرا، حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، المقام مساء اليوم الجمعة 19 مايو، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

ظهر الفنان أحمد عصام مع زوجته، في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، المقام الليلة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك في أول ظهور للأول مع زوجته من زفافهما قبل أشهر قليلة.

كشفت نادية يسري - صديقة أيقونة السينما المصرية والعربية الفنانة سعاد حسني - عن مفاجأة جديدة في قضية قتل الفنانة لنفسها، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

احتفل حميد الشاعري بزفاف ابنته المقام، اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، بحضور الفنانة يسرا.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خوض انتخابات النقابة المقبلة، وأصدر قبل قليل بيانا هاما يخص الانتخابات المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين، حيث كتب نقيب الموسيقيين فى بيانه السطور التالية

ظهرت ابنة الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، في حفل زفافها، وهي تحمل هدية مكتوب عليها «بابا» دون أن تكشف عما تحتويه الهدية.