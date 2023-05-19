خالية من الكانسر.. مصطفى كامل يعلن خوضه انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خوض انتخابات النقابة المقبلة، وأصدر قبل قليل بيانا هاما يخص الانتخابات المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين، حيث كتب نقيب الموسيقيين فى بيانه السطور التالية

اعتذار

١- أتقدم بخالص الاعتذار إلي كل زميل محترم دعمني في الانتخابات الماضية وأنتظر مني سداد أية فواتي . ولم أري أمام عيني إلا الله . وعدل الله. والأمانة المعلقة في عنقي . وأنا راض ٍتمام الرضا عن فاتورتي التي سيحاسبني عليها الله .



٢- اعتذر لكل من أعتقد أنني لم أُخلص له . ولم أتصل به يومياً . فقد أخلصت للجميع بدون استثناء . الكبير والصغير . من أعرفه ومن لا أعرفه . وأخلصت لله في كافة تعاملاتي . واخترت أن أكون للجميع ولصالح الجميع حتي تزيد الموارد كما زادت ويزيد المعاش والعلاج والعمليات كما حدث . وتزيد أرصدة النقابة بمبلغ مُشرف . يضمن للجميع التصدي لأي أزمه تواجه النقابة مستقبلاً لا قدر الله



٣- اعتذر لمن كان ينتظر مني الاتصال يومياً حتي نحكي ونرغي وننم ونهاتر في أي كلامٍ . فقد أخترت أن أرد علي كل اتصال يأتيني ليلاً ونهاراً من مرضي ومشاكل كبيره من كافة محافظات مصر . إضافة ً إلى متابعتي لكل كبيرة وصغيرة داخل النقابة ومع كل مندوب ومفتش . والوقت الوحيد الذي لا أرد فيه على الاتصال هو الوقت الذي أشعر أن عقلي توقف عن التفكير وأنني بالفعل منتهي.



٤- اعتذر لكل من يتخيل أنني بمقدرتي الذهاب لجميع المناسبات من عزاء وأفراح وأعياد ميلاد . فأنا حقاً لا أمتلك هذه القدره البدنية والصحية علي فعل هذا الأمر . ولا أجد من الوقت مايُسعفني علي أداء هذه المهام . فاليوم بأكمله كما ذكرت لحضراتكم ملئ بكم المتابعه وحل المشاكل . فلم أستطع حتي إيجاد أوقات لعملي كفنان . بل أسرق بعض الوقت لمحاولة إنجاز أغنياتي وإن سرقت هذا الوقت أكون بنصف عقلي . بل بالفعل قصرت تقصيراً شديداً في حق عملي وفني ورزقي بل وأسرتي . فكيف أجد وقتاً للذهاب للمناسبات . وأكتفيت بتعزية كل الزملاء تليفونياً وتهنئة كل الزملاء تليفونياً



٤- أعتذر لكل من أنتظر مني أن أدخل النقابة لأقوم بهدم كل شيء وتكسير كل شيء وأن تدخل النقابة في صراع لا تحتمله ولن يعود علي الأعضاء بأي فائدة . فقد اخترت الحرب ضد من يستحق الحرب . وتمت إزالة أكبر مرض سرطاني عاش لسنوات ودس السم بداخل النقابه العامة وكل فروع المحافظات . مجموعه كانت مثل ( الكانسر ) . واحتويت الجميع من الزملاء بالمجلس حتي نصل إلي ما وصلنا إليه من إستقرار للوضع المالي والصحي والمعنوي . والله يعلم أنني لم أجامل أحد ولم أحابي لأحد . ولست مبطوح الرأس حتي أخشي أحداً .



٥- اعتذر لكل من يريدني له دون الآخرين . لأنني توليت أمر الجميع . وسوف أُسأل أمام الله عن الجميع . وسيُحاسبني الله علي الجميع .



٦- اعتذر لمن حاولت كثيراً أن أشرح لهم ( أن هناك فرقاً بين مرض الكانسر والمدمر وغيره من الأمراض التي من السهل علاجها ) . وأن النقابه مؤسسه كبيره . وأنها ليست شركة والدي أو والدتي . وأن من كان يُخطئ سابقاً لم يعد يخطئ في فترتي . والله علي ماأقول شاهداً وشهيداً . ثم أحاول أن أشرح أن ( مرض الكانسر ) الذي تم بتره وإزالته من النقابه . وأنتم تعلمون من هم ( الكانسر ) الذي أتحدث عنه . ليس كنزلة البرد التي من الممكن معالجتها . والتي بالفعل تمت معالجتها . والدليل هو مايحدث الآن داخل كافة المحافظات والفروع من إعطاء كل ذي حقٍ حقه

٧- أعتذر أنني حاولت كثيراً رأب الصدع ولم الشمل وإزالة جميع الخلافات بين الزملاء وبعضهم في ( المحافظات تحديداً ) وكنت كثيراً أظن أنني بالفعل أستطعت لم الشمل وزرع أواصر الحب بين الجميع . ولكني بالفعل لم أستطع . والأكثر هماً وحزناً وثقلاً علي نفسي وطاقتي . هو أن كل طرف من المختلفين يريدني في صفه . وبالفعل لم أستطع الإنحياز لطرف دون الآخر . وأخترت أن أقف محايداً عاجزاً في أغلب الأوقات . حتي وصلت إلي مرحله من مراحل الحيره والزهق وضيق الصدر

وأخيراً : أنا رجل أفتخر دائماً بأنني شريفاً وعادلاً وأسعي إلي نصرة الحق وتسعدني سعادة الآخرين . وسوف أفتح لحضراتكم الإنتخابات ( شريفه . عادله . خاليه من الزيف والتزوير . خاليه من الكانسر ) والله شاهداً علي ماأقول

أختاروا من يدير مستقبلكم بإرادتكم . بداية من مقعد النقيب مروراً بكل مقاعد مجلس الإداره . مصطفي كامل