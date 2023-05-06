مطربون أوقفهم مصطفى كامل عن الغناء.. تغريم مؤدي المهرجانات مسلم.. ويجز يخضع للتحقيق

أصدر نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قرارات بإيقاف عدد من المطربين خلال فترة توليه منصب النقيب العام، وكان أخر هؤلاء مطرب المهرجانات مسلم.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، المطربين الذين أوقفهم مصطفى كامل.

المطرب مسلم

كشف محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة النقابة أنه حاليا يجري تحقيق بمعرفة الشئون القانونية الخاصة بالنقابة لمعرفة حقيقة قيام مسلم بطرح أغنية جديدة مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وأكد محمد عبدالله أن مسلم موقوف من قبل النقابة بسبب خلافاته مع منتج أعماله سلطان الشن، ولم يحق له طرح أى أغنيات جديدة وأن استعداده لتقديم أغنية جديدة مع أحمد الفيشاوي سوف يتسبب فى مساءلة القانونية لكونه موقوف عن العمل.

أكد محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية على توقيع عقوبة الغرامة على المطرب مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم بعد الإعلان عن غناء أغنية جديدة مع الفنان أحمد الفيشاوي .

وأكد عبدالله فى بيان صحفى أن النقابة سوف تتخذ إجراء العقوبة المالية على مسلم لغنائه فى هذا الديو بدون ترخيص من النقابة.

عازف الأورج عبد السلام

في شهر ديسمبر الماضي، قررت الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، بسبب مخالفات وشكاوى ضده مقدمة من متعهدي حفلات.

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الشئون القانونية ورد إليها شكاوى عديدة بحق عازف الأورج محمد عبد السلام، لعدم التزامه بالعقود المبرمة معه، وتقرر إيقافه.

عمر كمال

في ديسمبر 2022، صدر قرار بإيقاف عمر كمال، وأصدرت الموسيقيين، بيانا، بوقف الفنان عمر كمال عن الغناء، وجاء البيان كالآتي: «قررت نقابة المهن الموسيقية، وقف العضو: عمر محمد كمال محمود، الشهير بـ عمر كمال؛ لحين الانتهاء من التحقيق معه».

وأكد طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن السبب وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء هو إصراره على الغناء خارج مصر بدون أذن من النقابة.

وأضاف مرتضى لـ صدى البلد، أن هناك عقود وتعهدات وقًع عليها جميع مؤدي المهرجانات وعلى رأسهم عمر كمال من أهم بنودها عدم الغناء خارج مصر إلا بعد أذن من النقابة، وفوجئوا بأنه يحيى العديد من الحفلات خارج مصر دون الرجوع إليهم.

ويجز

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن مفاجأة من العيال الثقيل حول منع ويجز من الغناء فى مصر على الرغم من مثوله داخل نقابة الموسيقيين د لانهاء أزمته.

وقال مصطفى كامل ، فى إحدى البرامج التليفزيونية : ان ويجز حضر إلى النقابة الا انه حتى الآن لم يوقع على الإقرار الذى خضع له عدد من مطربى

المهرجانات والراب وذلك بسبب تخوفه من بند منه من السفر والذى اوضحته له والمحامي الخاص له بأن هذا البند خاص بتحصيل رسوم النقابة فقط.

وأوضح مصطفى كامل، أننا اتفقنا على كافة التفاصيل ولكن ويجز لم يوقع حتى الآن على الإقرار الخاص بالنيابة وبالتالي لابد من مثوله داخل النقابة.