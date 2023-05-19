مسلسل ضخم لشيريهان وعمرو دياب خايف من السينما.. أبرز تصريحات مدحت العدل

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، وجود عمل جديد مع الفنانة شريهان خلال الفترة المقبلة.

وقال مدحت العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: انتظروا شريهان في مسلسل ضخم ومسرحية قريبا.

وأضاف مدحت العدل: الفنانة شريهان فنانة ملهمة وجميلة وتتعامل مع الفن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل والمجهود غير العادي.

وقدمت شريهان عدة أعمال درامية من أهمها أفلام كش ملك وعرق البلح والعشق والدم بالإضافة إلى عدة مسلسلات أشهرها الجلاد والحب ودعوني أعيش والامتحان وناري ودموعي وابتسامتي ورحمة ونار ودخان وعدة مسرحيات أشهرها سك على بناتك مع فؤاد المهندس.

وخلال الحلقة تحدث السيناريست، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل، كما تحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب

ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلا.

كما تحدث العدل، لأول مرة عن حياته الخاصة، قائلا: كتبت جزء من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية.

يذاع برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

مدحت العدل يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك ويعلن رأيه في "مرتضى منصور"





قال السيناريست والكاتب مدحت العدل، إنه ليس متعصبا إلا عند تشجيعه نادي الزمالك فقط.

وأضاف العدل في حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض: نعم قلت منذ عام ونصف أنني أريد الترشح لرئاسة نادي الزمالك، قلت هذا عندما أقالوا مرتضى منصور وشعرت وقتها بالخوف على النادي، وقلت بالحرف.. لو لم يعد مرتضي منصور للزمالك سأرشح نفسي.

وأوضح العدل: لن أترشح إذا أقيمت انتخابات، أنا راضي تماما عن أداء مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك منذ عام ٢٠١٤، خاصة بعد أن فاز الزمالك بعدد كبير من البطولات أثناء رئاسته.

وقال مدحت العدل: محمد العدل ورمزي العدل يشجعان النادي الأهلي، لكن احنا مش بنعاير بعض علشان الأهلي والزمالك، ولا أحب أن أعلن عن آرائي على الفيس بوك، خاصة فيما يتعلق بأخبار كرة القدم حتى لا أكون سببا في غضب أو زعل الجمهور.

وردا على سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب حول متابعته لما يكتبه الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر، خاصة أنه يشجع النادي الأهلي ويتمتع بخفة دم في كتاباته، وقال العدل: نبيل الحلفاوي دمه خفيف بالنسبة ليكي ومن الممكن أن يقول أشياء من وجهة نظره فقط دمها خفيف، لكن الرياضة مكسب وهزيمة ولا بد أن نعترف بذلك.

وخلال الحلقة تحدث السيناريست عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب، ويكشف كواليس فيلم آيس كريم في جليم والذي حقق نجاح جماهيريا كبيرا.

كما أعلن مفاجأة قوية بشأن الفنانة القديرة شيريهان.

ورد الشاعر على تصريح الكاتب إبراهيم عيسى بأنه يستكمل رسالة وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة.

كما تحدث العدل، لأول مرة عن حياته الخاصة، قائلا: كتبت جزء من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية.

مدحت العدل يحسم الجدل: عمرو دياب سيقدم مسلسل أم لا!



قال الكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل: إن عمرو دياب كان يريد في فترة من الفترات عمل مسلسل تليفزيوني.

وأضاف العدل في حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض: عمرو دياب من الصعب أن يشارك في بطولة مسلسل، لكن أطالبه بالرجوع إلى السينما.

وأوضح: أكيد عمرو دياب خايف.. لكن بقوله متخافش.. اعمل فيلمين وتلاتة وأربعة كمان.

وكشف مدحت العدل عن أقرب أغانيه التي قام بتأليفها لعمرو دياب، قائلا: وإيه يعني.. كانت أول أغنية ألفتها لعمرو دياب.

وأكمل: كتبت جزءا من مواقف تعرضت لها مع زوجتي في بعض الأغاني.. وكل أعمالي تحمل قدرا من ذاتي.

ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلا، كما أعلن مفاجأة قوية بشأن الفنانة القديرة شيريهان.

كما علق الشاعر الكبير، على تصريح الكاتب إبراهيم عيسى بأنه يستكمل رسالة وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة.



مدحت العدل: نيللي كريم ليست كئيبة بسبب هذا المسلسل



كشف السيناريست د. مدحت العدل كواليس مسلسله "عمله نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم وقال: سبق وتعاملت مع النجمة نيللي كريم من خلال مسلسل لأعلي سعر وقد حقق نجاح جماهيريا كبيرا.

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" علي شاشة قناة الحياة: لم أكتب منذ دراما تليفزيونية منذ خمس سنوات، وكان لدي ثقة كبيرة في نيللي كريم لذلك قررت أن أخوض معها تجربة الدراما الصعيدية في مسلسل عملة نادرة.

وأشار العدل إلى أن نيللي كريم مبهرة إنسانيا قبل أن تكون مبهرة فنيا، فهي لا تشعر بأنها سوبر ستار وتكتفي بمساعدة واحدة خلال العمل الدرامي على عكس فنانين آخرين لا يكتفون بالعشرة مساعدين!.



وأرجع العدل، سبب نجاح نيللي كريم إلى أنها حقيقية، وعن اتهام نيللي كريم بالكآبة، قال إنها عملت مسلسل "١٠٠ وش" وكسر الدنيا وكان كوميديا، مشيرا إلى أن العمل الجيد ينجح سواء فرح أو كآبة، وقد رأينا جميعا نجاح مسلسلاتها سجن النسا، وتحت السيطرة، وأمل حربي، مؤكدا أن كل هذه الأعمال حققت نجاحا كبيرا.

وخلال الحلقة تحدث السيناريست الكبير عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو ويكشف كواليس فيلم أيس كريم في جليم والذي حقق نجاح جماهيريا كبيرا .

ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلا، كما أعلن مفاجأة قوية بشأن الفنانة القديرة شيريهان.

كما رد، على تصريح الكاتب إبراهيم عيسى بأنه يستكمل رسالة وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة.

كما تحدث العدل، لأول مرة عن حياته الخاصة، قائلا: كتبت جزء من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية.

معظم الأغاني التي كتبتها تحمل تجربة شخصية.. وكتبتها في فندق بالإسكندرية

أكد السيناريست والكاتب د.مدحت العدل أن معظم أغانيه تحمل تجربة ذاتيه وشخصية وأن أفضل أغانيه التي كتبها كانت تعبر عن ذاته وشخصه، موضحا انه معظم أغانيه كانت تعبر عن مواقف جمعته مع زوجته سواء في القرب او الخلاف الشديد الذي لم يصل للبعد مضيفا انه كتب هذه الاغاني في احد فنادق الإسكندرية والذي يعد من أفضل الأماكن التي كانت تجمعه بزوجته خاصة في بداية الزواج.

وأشار مدحت العدل إلى أنه من أفضل أغانية التي كتبها عن نفسه وكانت تعبر عن حالته في اول فترة من الزواج هي اغنية كلماتها تقول " نفس المكان الذي يجمعنا سوا هو نفس المكان الذي ضاع فينا".



مدحت العدل لإيمان أبوطالب: نهدي أعمالنا لسامي العدل لأنه عمود الخيمة

كشف السيناريست والكاتب د. مدحت العدل عن عدد السنوات التي مارس فيها مهنة الطب قائلا "مارست مهنة الطب لمدة 11 عاما" ، مشيرا إلى أن يوسف إدريس وأحمد خالد توفيق ويحيي الفخراني أطباء بدرجة كتاب، مؤكدا أنه تعلم ملاحظة التفاصيل الدقيقة من مهنة الطب.

وأوضح العدل أنه قرأ العروض المسرحية منذ طفولته، مؤكدا أن سامي العدل كان عمود الخيمة في عائلتهم وجميع أعمالنا نهديها لروح سامي العدل.

واوضح العدل خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض، أن شخصية الجيل الذي ينتمي له تتقبل الآخر بصرف النظر عن ديانته مشيراً إلى أن العولمة ألغت فكرة الحدود بين الدول.