حادث وخيانة وأزمة نفسية .. تفاصيل شخصية رانيا يوسف في فيلم التاروت

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

وكان الفنان محمد سليمان شوق الجمهور للشخصية التي تقدمها النجمة رانيا يوسف، والتي تقدم شخصية حبيبته ماري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورة تجمعه مع رانيا يوسف، وعلق عليها، قائلا:" انا بتخانق مع رانيا يوسف يا جماعة ومع مين؟ انتظرونا قريبا التاروت".

أبطال فيلم التاروت

فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

المنتج بلال صبري ، مالك شركة الكينج أنتج العديد من الأفلام السينمائية التي تصدرت التريند، ومنها فيلم “زنزانة 7” بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي، وكذلك مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة بيومي فؤاد وسعد الصغير وفريدة سيف النصر، ومسلسل “ألف ليلة وليلة” بطولة سامح حسين، وشيماء سيف، ومسلسل “فيلا 101” مصطفي أبو سريع ومنة عرفة.

سمية الخشاب وعودتها للسينما

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أنها تعود إلي السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

علي الجانب الآخر أضافت انها تواصل قراءة أكثر من سيناريو درامي للمشاركة في أحد منهم ولم تستقر حتي هذه الحظة ولكن سوف تحسم الأمر خلال أيام القليلة المقبلة وتختار مسلسل منهما لكي تشارك فيه واشارت ان الفترة القادمة سوف تشهد حالة كثيفة من النشاط الفني لها.

الجدير بالذكر أن فيلم " الليلة الكبيرة" اَخر فيلم قد شاركت فيه النجمة سمية الخشاب في السينما منذ عام 2015 وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد بدير، وصفية العمري، وسميحة أيوب، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم من النجوم إخراج سامح عبد العزيز.

رانيا يوسف تصور ورد وريحان

ومن ناحية أخرى صورت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا مشاهدها في فيلم ورد وريحان مع الفنان أحمد الفيشاوي في دبي.

وأكدت رانيا يوسف خلال تصريحات صحفية أنها سعيدة بالتعاون مع الفيشاوي خاصة وأمها تعتبره بمثابة أخ وصديق منذ فترة طويلة متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.