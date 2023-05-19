عرض فيلم يوم 13 في الخليج 25 مايو

كشف الفنان أحمد داود عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن انطلاق عرض فيلم يوم 13 في سينمات الخليج، ابتداءً من العرض الخاص للفيلم في ريل سينما بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 22 مايو القادم، ثم في دبي يوم 24 مايو، وذلك قبل طرحة في جميع دور العرض السينمائية بدول الخليج يوم 25 مايو القادم.

وحقق فيلم يوم 13 نجاجًا كبيرًا منذ طرحة في شباك التذاكر بالسينما المصرية، وتصدر الإرادات اليومية لأكثر من 20 يوم على التوالي حتى الآن، محققًا ما يزيد عن 24 مليون جنيهًا بعد 4 أسابيع من العرض.

تدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أحمد داود اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار