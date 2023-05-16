قبل انتخابات الموسيقيين.. كشف حساب لـ مصطفى كامل.. رفع إيرادات النقابة والمعاشات.. وجمد عضوية المتورطين في الفساد

يترقب الفنان مصطفى كامل، النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، إجراء انتخابات النقابة خلال شهر يوليو المُقبل، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي كشف حساب لـ النقيب العام خلال فترة توليه منصبه منذ منتصف أكتوبر 2022:

زيادة المعاشات

فور توليه المنصب، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، زيادة استثنائية بنسبة 10٪، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

التحقيق في قضايا الفساد

كما أمر مصطفى كامل، تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقية، وإحالته للتحقيق في التهم الموجهة له من فساد.

وبالمثل تم تجميد عضوية «هدى» زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما تم إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، والفنانة نادية مصطفى، لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهم النقابة.

إيقاف جميع مؤدي المهرجانات

قرر الفنان مصطفى كامل، وقف عضوية مطربي المهرجانات بشكل مؤقت، لحين التحقيق فيما حدث من عوار في منحهم العضويات، وفتح تحقيقات في كل التهم الموجهة للمجلس بخصوص إعطاء هذه العضويات بطريقة غير قانونية.

منع الغناء بالفلاشة

كما قرر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- تنفيذ منع الغناء باستخدام الفلاشة واصطحاب فرقة موسيقية في الحفلات الغنائية، بعد سلسلة القرارات التي اتخذها.

تجديد نقابة المهن الموسيقية

شهدت نقابة المهن الموسيقية، تجديدات بشكل واسع لتطوير شكل المقر الرئيسي للنقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، الذي قام بإعادة افتتاحها بعد أعمال التجديد والتطوير في شهر ديسمبر 2022.

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن التمثيلية، أن التكلفة المبدئية لتجديد وتطوير مبنى النقابة (المكونة من 3 شقق) كانت تتراوح بين مليوني أو ثلاثة ملايين جنيه، حتى تصل لهذا الشكل الحالي.

وأضاف مصطفى كامل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه حرص على عدم المساس بخزينة نقابة المهن الموسيقية لأعمال التجديد والتطوير، معلقًا: «قلت لا أنا مش عايز ادخل على خزينة النقابة واخد من فلوس الغلابة وأنا بحلم للبسطاء دول».

وتابع مصطفى كامل: «جيبت مغنيين المهرجانات وقولتلهم تعالى يا ابني اتبرع للنقابة.. وتاخد وصل تبرع لتوضيب وتجديد مقر النقابة العامة».

واختتم مصطفى كامل: «يعني كل حد فيهم دافع جنيه مكتوب له ايصال.. وفي منهم قالولي يا أستاذ خد من غير وصل.. قلت له لأ ما هي خد دي بقى هي اللي بتودي للرشوة.. انت تيجي تدفع الشباك وتاخد إيصال به يحميك من الضرايب».

أحمد رمضان من مزاولة المهنة

وفي يوم الأحد 12 فبراير، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيان صحفي، أعلنت فيه قرار تأديبي لـ أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- لما بدر منه.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها: «قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق أحمد رمضان بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ بمقر نقابه المهن الموسيقية صدر قرار مجلس التأديب رقم ١ لسنه ٢٠٢٣ والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنه 1978 وضوابطه القانونية قرارا حسم جدلاً كان مثار لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية».

وأضاف البيان: «بعد إبداء كافه الدفوع والدفاع من المحال للتأديب أحمد رمضان أحمد شعبان .. فقد اصدر مجلس التأديب قراراً حسم فيه إدانة المحال إلى التأديب بمعاقبته بمنعه من مزاوله المهنة لمده عام وما يترتب على ذلك من أثار طبقا لنص المادتين ٦١ و ٦٢ من القانون المشار اليه والتي توجب على عضو النقابه ان يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفه المحال إلى المعاقب تأديبيا».

وتابع البيان: «من ثم فالآثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تاديبيا مزاوله المهنه طوال مده المنع وكذا يحرم من جميع الحقوق المقرره للعضو العامل ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أى أعمال نقابية، وإذا زاول أي عمل خلال فترة العقوبة يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة».

واستكمل: «قد تجلى القرار في أوضح صورة بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كافة الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبة التأديبية.. وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض».

إيرادات نقابة المهن الموسيقية

وفي أول أبريل 2023، كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- عن مستندات مالية وإدارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر للنقابة.

وعرض مصطفى كامل، مستندا حسابيا يكشف فيه أن فائض إيرادات نقابة المهن الموسيقية، منذ فترة توليه النقابة، وصل إلى 29 مليون و777 ألف جنيه.

حسابات نقابة المهن الموسيقية لدى البنوك

كما كشف الفنان مصطفى كامل، لنقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بالنقابة لدى البنوك، حتى أول أبريل 2023.

وأوضح مصطفى كامل، أن رصيد حسابات نقابة المهن الموسيقية، في فترة توليه وصل إلى 103 ملايين و600 ألف جنيه.