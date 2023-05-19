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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

صدى البلد

احتفل حميد الشاعري بزفاف ابنته المقام، اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، بحضور الفنانة يسرا.

ابنة حميد الشاعري

وتواجدت يسرا بفستان أزرق واسع لفت الأنظار إليها، في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

 

عقد قران ابنة حميد الشاعري 


وفي يوم السبت 13 مايو، احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران نجلته الكبرى نبيلة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

حميد الشاعري وبرنامج الدوم

من جهة أخرى، شارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

ابنة حميد الشاعري

أحمد عصام يظهر مع زوجته في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

يسرا أول الحاضرين في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري


أحدث حفلات حمدي الشاعري

في منتصف مارس الماضي، أحيا الكابو حميد الشاعري، حفلا غنائيا استثنائيا بقصر عابدين، واستمر الحفل في أجواء مبهجة وبحضور عدد كبير من وسط عناصر إبهار متعددة، تجمع بين التاريخ المصري والتراث الحضاري المعماري، المتمثل في قصر عابدين العتيق. 

ابنة حميد الشاعري

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدد أبرز أغانيه، ومنها "روح السمارة، الفستان الأسود، جلجلي، وين أيامك وين، حبيبة يا حبيبة"، كما قدم ميدلي مميز لأبرز أغانيه، وتفاعل الحضور مع المزيكا والغناء، واستعادوا الذكريات مع أغاني الشاعري.

 

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