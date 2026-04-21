تشغيل سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة بالدقي والعجوزة لتلقي طلبات تراخيص المحال .. صور

قامت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة بتفقد سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة بنطاق أحياء الدقي والعجوزة.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على أصحاب المحال .

وأكدت نائب المحافظ أن تشغيل السيارات يأتي في إطار تسهيل وتيسير إجراءات الترخيص على أصحاب المحال، حيث تقوم سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة باستقبال الطلبات الخاصة بتطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما يسهم في تقليل التكدس وتقديم الخدمة بشكل أكثر مرونة.

وتتمركز السيارة الأولى بشارع الحجاز مع جامعة الدول العربية بنهاية سور نادي الزمالك، فيما تتواجد السيارة الثانية بشارع السودان رقم 56 أمام مزلقان همفرست، وذلك لخدمة المواطنين بنطاق الدقي والعجوزة، على أن تعمل السيارات يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً حتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026.