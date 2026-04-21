رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكسيوس : فانس يؤجل زيارته إلى باكستان بعد رفض إيران محادثات السلام

جيه دي فانس
جيه دي فانس

قال مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على الوضع لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لا يزال في واشنطن ولم يتوجه بعد إلى إسلام آباد كما كان مقررًا، اليوم الثلاثاء، حيث ظلت القيادة الإيرانية منقسمة حول مسألة المشاركة في جولة جديدة من محادثات السلام.

وحتى ظهر اليوم، كان فانس ومبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالون جميعًا في واشنطن. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماعات سياسية إضافية تجري اليوم في البيت الأبيض وسيشارك فيها فانس.

وأكد "أكسيوس" أن الطائرة التابعة للحكومة الأمريكية التي كان من المقرر أن تنقل ويتكوف وكوشنر من ميامي إلى إسلام آباد عبر أوروبا صباح اليوم لم تقلع بعد، بل أقلعت بدلاً من ذلك ظهر اليوم متجهةً إلى واشنطن.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه مع اقتراب انتهاء مدة وقف إطلاق النار، فإن كل ساعة يقضيها فانس في واشنطن هي ساعة تُقرِّب أكثر من استئناف الهجمات، إذ لم تقرر إيران بعد ما إذا كانت ستشارك في المفاوضات.

ويعد أحد العوائق الرئيسية الذي يعرقل المحادثات من جانب إيران هو الخلاف الداخلي في طهران حول المشاركة في المحادثات طالما استمر الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الطرفين اليوم على تمديد وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث أبلغ القائم بالأعمال الأمريكي في إسلام آباد بأنه يتعين على الولايات المتحدة "إعطاء فرصة للحوار والدبلوماسية".

بدوره، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن إسلام آباد لا تزال تنتظر ردًا رسميًا من طهران بشأن ما إذا كان وفدها سيحضر المحادثات، وكتب على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) "إن قرار إيران بحضور المحادثات قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين أمر بالغ الأهمية".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ظهر اليوم، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال وفد إلى إسلام آباد، مضيفًا أن الحصار البحري الأمريكي يثير الشكوك حول جدية أي مفاوضات.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجانب الإيراني يماطل في ظل ضغوط واضحة من الحرس الثوري لاتخاذ موقف أكثر صرامة بحيث لا تُجرى مفاوضات دون إنهاء الحصار الأمريكي.


 

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

وزارة البترول

إنجاز جديد للبترول.. خفض زمن حفر الآبار 10 أيام وتوفير 500 ألف دولار بالصحراء الغربية

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مطالب المواطنين

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

