أكسيوس : فانس يؤجل زيارته إلى باكستان بعد رفض إيران محادثات السلام

قال مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على الوضع لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لا يزال في واشنطن ولم يتوجه بعد إلى إسلام آباد كما كان مقررًا، اليوم الثلاثاء، حيث ظلت القيادة الإيرانية منقسمة حول مسألة المشاركة في جولة جديدة من محادثات السلام.

وحتى ظهر اليوم، كان فانس ومبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالون جميعًا في واشنطن. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماعات سياسية إضافية تجري اليوم في البيت الأبيض وسيشارك فيها فانس.

وأكد "أكسيوس" أن الطائرة التابعة للحكومة الأمريكية التي كان من المقرر أن تنقل ويتكوف وكوشنر من ميامي إلى إسلام آباد عبر أوروبا صباح اليوم لم تقلع بعد، بل أقلعت بدلاً من ذلك ظهر اليوم متجهةً إلى واشنطن.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه مع اقتراب انتهاء مدة وقف إطلاق النار، فإن كل ساعة يقضيها فانس في واشنطن هي ساعة تُقرِّب أكثر من استئناف الهجمات، إذ لم تقرر إيران بعد ما إذا كانت ستشارك في المفاوضات.

ويعد أحد العوائق الرئيسية الذي يعرقل المحادثات من جانب إيران هو الخلاف الداخلي في طهران حول المشاركة في المحادثات طالما استمر الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الطرفين اليوم على تمديد وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث أبلغ القائم بالأعمال الأمريكي في إسلام آباد بأنه يتعين على الولايات المتحدة "إعطاء فرصة للحوار والدبلوماسية".

بدوره، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن إسلام آباد لا تزال تنتظر ردًا رسميًا من طهران بشأن ما إذا كان وفدها سيحضر المحادثات، وكتب على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) "إن قرار إيران بحضور المحادثات قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين أمر بالغ الأهمية".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ظهر اليوم، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال وفد إلى إسلام آباد، مضيفًا أن الحصار البحري الأمريكي يثير الشكوك حول جدية أي مفاوضات.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجانب الإيراني يماطل في ظل ضغوط واضحة من الحرس الثوري لاتخاذ موقف أكثر صرامة بحيث لا تُجرى مفاوضات دون إنهاء الحصار الأمريكي.



