قرار بوقف اشتراكات التليفون الأرضي الجديدة في المنيا لهذا السبب

استجاب المهندس تامر المهدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، اليوم لطلب النائب محسن حته عضو اتصالات النواب بشأن عدم قبول أي طلبات اشتراك جديدة لخطوط التليفون الثابت ، بمحافظة المنيا ، ورفض الشركة قبول أي طلبات من المواطنين.

ووجه المهدي بفحص جميع طلبات المواطنين المقدمة الي السنترالات المختلفه تمهيداً للبت فيها وتلبية طلبات المواطنين الراغبين في توصيل خدمات التليفون الثابت والانترنت.

وأكد رئيس الشركة المصرية للاتصالات خلال اجتماع اللجنه اليوم برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنة ، بأن تغيير جميع الخطوط الارضيه النحاسية الي فايبر يحتاج الي مدة زمنيه كبيرة ، ولكن لدينا إصرار علي استبدال جميع الخطوط لتقديم خدمة متميزة للمشتركين ، نظر لكفاءته وجودة الخدمات التي يقدمها.

واختتم المهدي بان الشركة المصرية للاتصالات شركة وطنية وضعها متميز ولها العديد من النجاحات بالاشتراك مع جميع القطاعات بالدولة من أهمها الصحة والتعليم، فضلاً عن وجود كوادر فنية متخصصة ساعدت في هذه النجاحات لتعظيم موارد الدولة.

واشاد النائب محمود حسين طاهر وكيل اللجنة بالدور الكبير الذي تقوم به المصريه للاتصالات، وخاصة أنها الشركة الوطنيه التي تقدم خدمات الانترنت والاتصال المواطنين، بكفاءة وجودة.

وطالب وكيل الاتصالات بمزيد من التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وبين البرلمان بما يضمن تذليل العقبات أمام المواطنين في الحصول علي الخدمات، وتدعيم الشبكات في مختلف الدوائر التي تعاني في المحافظات والاقليم.