مستندات ورسائل بخط يد السندريلا .. صديقة سعاد حسني تفجر مفاجأة جديدة

كشفت نادية يسري - صديقة أيقونة السينما المصرية والعربية الفنانة سعاد حسني - عن مفاجأة جديدة في قضية قتل الفنانة لنفسها، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت صديقة سعاد حسني، إنها سوف تستعين برسائل بخط يد السندريلا الراحلة والمستندات، للرد على الأقاويل التي أثيرت طوال السنوات الماضية.

منشور صديقة سعاد حسني

وكتبت صديقة سعاد حسني، منشورًا عبر حسابها بـ«فيسبوك»، قالت خلاله: «بسم الله الرحمن الرحيم..صباح الخير.. أولًا أنا بحب أشكر كل الناس الجميلة اللي كتبت لي كومنتس الحلوة ربنا يخليكو ليا يارب وشكرًا.. أنا دلوقتي مع صاحبتي في مصر وبحضر للفيديو التاني part two، أول ما نرجع من مصر على لندن هسجله وأنزله في صفحتي في الفيسبوك وفي قناتي في اليوتيوب بمساعدة صاحبتي بإذن ربنا».

وتابعت صديقة سعاد حسني: «المرة دي غير كل مرة هنزل شوية والضروري من أوراق تحقيقات سكتولند يارد في موت سعاد حسني، علشان الناس اللي بتقول ماحققوش وقفلوا على الموضوع وعملوا سيناريوهات طبعا كله عشان يتاجروا بموتها، وهنزل كمان رسائل سعاد حسني اللي عمري ماوريتها لحد بخط إيدها وهي بتعبر عن وجعها وتعبها ونفسيتها ومشاكلها المالية، وهجاوب على شوية الأسئله اللي بتتكرر من 22 سنة».

وأضافت صديقة سعاد حسني: «الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يبشر المظلومين: (لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه)، وأنا متأكدة إن ربنا الحق العادل هيكرمني ويجيب لي حقي منهم ومن كل واحد ظلمني وافترى عليا.. صبر جميل.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. بس خلاص قربت تخلص خالص إن شاء الله».

حياة سعاد حسني

سعاد حسني خلال حياتها خمس مرات، كان أول زواج لها، عرفيًا غير مثبت، من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي أثاره بعض من عائلتها والمقربين منها وأكده بعض الصحفيين المصريين مثل مفيد فوزي صديقه الذي أكد قيام هذا الزواج، مضيفًا خلال إحدى الندوات في الإسكندرية "إنه يحتفظ بمستندات وشريط كاسيت هام لهذه الواقعة ولكنه لا يريد استغلال مثل هذه القضايا الشخصية".

سعاد حسني

وظل هذا الزواج غير معترف به من قبل عائلتها إلى ما بعد وفاتها، حتى قالت "جانجاه عبد المنعم" أختها غير الشقيقة - عبر موقع الإنترنت الذي أنشأته حول سعاد - أن عائلتها اعترفت أخيرًا بزواج "سعاد" من عبد الحليم حافظ، وأضافته لقائمة أزواجها ليصبح عدد زيجاتها خمس زيجات ومن المفارقات أن تاريخ وفاتها 21 يونيو 2001 يطابق نفس يوم مولد عبد الحليم حافظ في 21 يونيو 1929، ودام زواجهما العرفي قرابة ستة أعوام حيث افترقا عام 1965. بعد ذلك بعام تزوجت "سعاد" من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث انفصلا في عام 1968، ثم اقترنت بعلي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981. في السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد وقد كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة والدة "فطين".أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته، وعلى الرغم من كثرة زيجاتها، إلا أنّها لم تلبس ثوب الزفاف في أي منّها أبدًا، ولم تنجب أي ابن أو بنت لها رغم تعدد مرات حملها من علي بدر خان، حيث كان ينتهي بالإجهاض، بسبب الضغط الذي كانت تتعرض له خلال عملها.

وفاة سعاد حسني

توفيت سعاد حسني إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستيوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001، وقد أثارت حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور شكوك حول قتلها وليس إنهائها لحياتها بنفسها كما أعلنت الشرطة البريطانية، لذلك يعتقد الكثيرون خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة.