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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد علي بدرخان.. قصة حبه مع سعاد حسني وسبب انفصالهما

علي بدرخان وسعاد
علي بدرخان وسعاد حسني

يوافق اليوم، عيد ميلاد المخرج علي بدرخان الذي قدم اعمالا كبيرة وكان أبرزها مع زوجته الراحلة، السندريلا سعاد حسني.

ونرصد في عيد ميلاده أبرز محطاته

ولد المخرج الكبير علي بدرخان في 25 أبريل 1946، إذ نشأ "بدرخان" في منزل واحد من أهم المخرجين في جيله، وهو المخرج أحمد بدرخان، الذي شجع نجله لاقتحام عالم السينما، حتى إنه رفض أن يوقع على استمارة التحاق نجله بالكلية البحرية، حتى يجبره على الالتحاق بمعهد السينما، ودراسة الإخراج.

لما دخل المخرج الكبير عالم الفن مجبرًا على يد والده، قرر أن ينعزل ويرفض الأعمال الفنية بحسب رغبته حرًا، إذ يرى أن الأعمال التي تقدم الآن والتي تعرض عليه، خارج نطاق اهتماماته، كمخرج يرى في هموم المواطن فكرة لأعماله.

بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج، في عدد من الأعمال أبرزها "أرض النفاق"، "نادية"، "الاختيار"، "العصفور"، وغيرها.

علي بدرخان وسعاد حسني

جمع المخرج على بدرخان والفنانة سعاد حسنى علاقة حب قوية انتهت بالزواج ليستمر 11 عامًا إلى أن صارح المخرج الشاب، زوجته، بوجود فتاة أخرى في حياته؛ لترفض الاستمرار معه ويقرران الانفصال.

قال المخرج على بدرخان، فى لقاء تليفزيونى، إن علاقته بسعاد حسنى مرت بمرحلة فتور، ما جعله يرتبط بفتاة أخرى، وهو ما لم تقبله السندريلا عندما صرح لها بذلك، واقترح عليها أن تسمح له بخوض التجربة لعلها تكون نزوة ويرجع إليها بعد ذلك، إلا أنها صممت على الانفصال وأصبحا صديقين واستمر التواصل بينهما حتى وفاتها.

أخرج على بدرخان لـ"سعاد حسنى"، العديد من الأفلام، والتى اعتبرت علامات مضيئة فى تاريخ السندريلا؛ أشهرها الكرنك، وشفيقة ومتولى، والجوع، والحب الذى كان، والراعى والنساء، والذى يعتبر آخر فيلم بينهما، وكان بعد انفصالهما مباشرة.

على بدرخان المخرج علي بدرخان سعاد حسني السندريلا سعاد حسني

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