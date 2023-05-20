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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جهاز أكتوبر الجديدة يعلن مواعيد تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار

صدى البلد

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة  أكتوبر الجديدة، وذلك خلال الفترة من غد الأحد الموافق 21/5/2023 إلى يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 1 : 50، غدا الأحد 21/5/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 22/5/2023، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 23/5/2023، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 24/5/2023، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 25/5/2023، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 28/5/2023، والقطع من 301 : 358، يوم الإثنين 29/5/2023.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6  من 1 : 50، يوم الثلاثاء 30/5/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 31/5/2023،  والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1/6/2023،  والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81 : 120،  يوم الإثنين 5/6/2023، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8/6/2023.

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320،  يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من  441 : 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين  19/6/2023 : الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
 

المجاورة الخامسة تسليم قطع أراضي الحى العاشر الإسكان المتميز

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