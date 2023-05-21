أخبار التعليم| بشرى من الوزير لمديري المدارس .. والأعلى للجامعات: إعادة النظر في ضوابط اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية "إنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد" بجامعة المنصورة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، احتفالية جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، وذلك منذ تأسيس البرنامج فى مايو 2004، محققًا نسبة نجاح قياسية تراوحت بين 88% إلى 92% ليحتل برنامج زراعة الكبد بالجامعة المرتبة الثالثة عالميًا بعد كوريا الجنوبية والهند، وذلك بحضور والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

بسبب جعفر العمدة | هالة صدقي ضيفة إعلام القاهرة غدًا

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة غدا ويبنار إعلان نتائج استطلاع رأي حول دراما رمضان 2023، ويستضيف في الندوة الفنانة هالة صدقي.

وزير التعليم العالي يشيد بجهود تحويل العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات المصرية

ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، مشيدًا بجهود التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، لتحويل الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية .

الأعلى للجامعات: إعادة النظر في ضوابط اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على توصية المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بشأن تقرير اللجنة المشكلة لإعادة النظر في الجداول المعيارية، والضوابط المعمول بها في اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.

دبلومة في القيادة والأمن القومي | بشرى من وزير التعليم لهؤلاء مديري المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على التنمية المهنية للمعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التي تمكنهم من التفاعل مع طالب تحيط به بيئة إلكترونية ورقمية، وفي هذا الصدد جاءت مبادرة الرئيس لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لتعمل على ضخ دماء جديدة فى الوزارة.

ماذا حدث في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية اليوم ؟

أدى صباح اليوم السبت، طلاب الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي فى كافة التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني تنتهي بـ11 محافظة

اختتمت بعض المحافظات خلال الساعات الماضية ، ماراثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، وفقا للقواعد المنظمة للعملية الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قبل انطلاقها .. حقوق عين شمس تعلن تعليمات بشأن امتحانات نهاية العام

تبدأ كلية الحقوق جامعة عين شمس، امتحانات الطلاب بداية من غد الأحد 21 مايو لتبدأ تباعا لمرحلة الليسانس بشعبه الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

قبل تطبيقه العام المقبل في امتحانات الإعدادية| ما هو نظام البوكليت ؟

نظام البوكليت .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات قليلة تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل 2023 / 2024 .

امتحانات الترم الثاني| رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى بالمنصورة

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، في مقر جامعة المنصورة، بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس.

تنسيق الجامعات 2023 .. فتح باب التقدم المبكر لبكالوريوس الصيدلة فارم دى

قالت الدكتورة اماني اسامة عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، أنه تم فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعى 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة أو ما يُعادلها لبرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى (صيدلة اكلينيكية) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.