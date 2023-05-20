انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني تنتهي بـ11 محافظة

اختتمت بعض المحافظات خلال الساعات الماضية ، ماراثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، وفقا للقواعد المنظمة للعملية الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتمثلت المحافظات التي اختتمت ماراثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، خلال الساعات الماضية في محافظات : دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية

تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وأكدت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المذكورة ، أن عمليات تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، تجرى حاليا في الكنترولات بشكل منتظم ودقيق

وشددت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المذكورة ، على أن جميع الكنترولات لديها تعليمات مشددة بضرورة مراعاة مصلحة الطالب أثناء تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، والتأكد من اعطاء كل طالب حقه كاملاً .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، أن عملية تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني تتم بناءا على نموذج اجابة واضح و مرن تم وضعه من جانب المتخصصين في كل مادة وتم مراجعته جيدا قبل التصحيح ، يشمل كافة الاجابات الصحيحة المحتملة لكل سؤال بدون أي ظلم لأي طالب .

لا تهاون في تسريب تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على عدم التهاون فى أى واقعة تسريب أو غش إلكتروني في امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتظام سير امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني والتعامل الفورى والمباشر مع حالات الغش التى يتم رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات

نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني سوف يتم اعلانها في المدارس بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، ثم انتهاء اعمال المراجعة ، ورصد الدرجات ، وتجميع النتيجة

وأشارت مديريات التربية والتعليم ، إلى أن نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني سوف يتم إعلانها لجميع الطلاب في شكل درجات وليس في شكل ألوان أو تقديرات