عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بسيناء حول مادة الهندسة

امتحان الشهادة الإعدادية
امتحان الشهادة الإعدادية بمدينة العريش

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي  محافظة شمال سيناء ، الامتحان اليوم الثلاثاء ، في  ماده الهندسه، ومادة التربية الفنية وبلغ زمن الاجابه ساعتان و نسبة الحضور (٩٩%).
كما أدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في  ماده الفيزياء،ومادة الفلسفة والمنطق وبلغ زمن الاجابه ساعتان .


 وشدد  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على توفير الجو المناسب للعملية الامتحانية وعدم الغش حتى يأخذ كل طالب حقه.
 

تباين الآراء:


وقد تباين أراء  طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء ، حول امتحان اليوم الثلاثاء  ، حيث  جاءت أسئلة الهندسة  مما تم تدريسه طوال العام ، ولم تحدث أى شكوى من الامتحانات .، ولم ترد  اي ملاحظة من أسئلة الامتحان. 

 

وقالت رنا محمود،  أن أسئلة امتحان  الهندسة كانت سهلة ، وأن الطالب الذي ذاكر المنهج تمكن من حل أسئلة الامتحان ،بينما شكت زميلتها منى ،من صعوبة بعض أجزاء من الامتحان التي تحتاج إلى تركيز عند الإجابة. 
 

أكدت الطالبة  اسماء سلامه  على أن أسئلة الإمتحانات في مادة الهندسة ، كانت بعض منها يحتاج  إلى تركيز جاءت سهله،حيث تمكنت من حل اسئلة الإمتحان.

وقال  عمر أحمد،  بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط..حيث جاءت اسئلة الامتحان من المنهج الذي تم شرحه طوال العام الدراسي .

 

وادى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، خلال الفترة الأولى امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين  فترة اولى، و امتحان مادة التربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين.


 

txt

أسبوع ثقافي جديد بمساجد شمال سيناء اليوم

سيناء امتحان الهندسة الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

اعتقال رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا.. تفاصيل

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ