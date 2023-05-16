تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بسيناء حول مادة الهندسة

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء ، الامتحان اليوم الثلاثاء ، في ماده الهندسه، ومادة التربية الفنية وبلغ زمن الاجابه ساعتان و نسبة الحضور (٩٩%).

كما أدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في ماده الفيزياء،ومادة الفلسفة والمنطق وبلغ زمن الاجابه ساعتان .



وشدد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على توفير الجو المناسب للعملية الامتحانية وعدم الغش حتى يأخذ كل طالب حقه.



تباين الآراء:



وقد تباين أراء طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء ، حول امتحان اليوم الثلاثاء ، حيث جاءت أسئلة الهندسة مما تم تدريسه طوال العام ، ولم تحدث أى شكوى من الامتحانات .، ولم ترد اي ملاحظة من أسئلة الامتحان.

وقالت رنا محمود، أن أسئلة امتحان الهندسة كانت سهلة ، وأن الطالب الذي ذاكر المنهج تمكن من حل أسئلة الامتحان ،بينما شكت زميلتها منى ،من صعوبة بعض أجزاء من الامتحان التي تحتاج إلى تركيز عند الإجابة.



أكدت الطالبة اسماء سلامه على أن أسئلة الإمتحانات في مادة الهندسة ، كانت بعض منها يحتاج إلى تركيز جاءت سهله،حيث تمكنت من حل اسئلة الإمتحان.

وقال عمر أحمد، بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط..حيث جاءت اسئلة الامتحان من المنهج الذي تم شرحه طوال العام الدراسي .





وادى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، خلال الفترة الأولى امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين فترة اولى، و امتحان مادة التربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين.



