قبل تطبيقه العام المقبل في امتحانات الإعدادية| ما هو نظام البوكليت ؟

نظام البوكليت .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات قليلة تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل 2023 / 2024 .

وبمجرد الإعلان عن القرار ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات من الطلاب الذين سيلتحقون بـ الشهادة الإعدادية العام المقبل ، كلها تدور حول تساؤل ما هو نظام البوكليت ؟

ما نظام البوكليت ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام البوكليت المقرر تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية العام المقبل ، هو نظام يقوم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة في كراسة امتحانية واحدة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في نظام البوكليت ، سوف يتسلم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العام المقبل ، كراسة امتحانية بها الاسئلة وبها مكان كافي للاجابة على كل سؤال .

ما سبب تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية ؟

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الهدف من تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل ، هو عدم قدرة الطالب على تصوير وتداول الأسئلة على جروبات الغش .

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني ، أنه مع تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية العام المقبل ، سيكون هناك صعوبة في عدم تسريب الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ، مشيرةً إلى أن نظام الاسئلة الموجودة في البوكليت سيقوم بالأساس على قياس الفهم والتذكر والتحليل .



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام البوكليت سبق وأن لجأت إليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في امتحانات الثانوية العامة 2023 ونجح بالفعل في منع تسريب امتحانات الثانوية العامة لفترة طويلة .

شملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة المقرر تطبيقها في امتحانات الشهادة الإعدادية من العام الدراسي القادم أيضا : أن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

كما تقرر منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.