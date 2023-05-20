دبلومة في القيادة والأمن القومي | بشرى من وزير التعليم لهؤلاء مديري المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على التنمية المهنية للمعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التي تمكنهم من التفاعل مع طالب تحيط به بيئة إلكترونية ورقمية، وفي هذا الصدد جاءت مبادرة الرئيس لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لتعمل على ضخ دماء جديدة فى الوزارة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة حددت ضوابط تدريب المعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، لإكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل جهة معنية وتقديم مسوغات التعيين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية، تم الإعلان عن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب ، تتضمن العديد من الخطوات والضوابط لاختيار أكفأ مديري مدارس، ويتم منحهم تدريبًا شاملًا بإقامة كاملة 6 أشهر، ومن يجتاز منهم هذا البرنامج يحصل على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.