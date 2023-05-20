بسبب جعفر العمدة | هالة صدقي ضيفة إعلام القاهرة غدًا

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة غدا ويبنار إعلان نتائج استطلاع رأي حول دراما رمضان 2023، ويستضيف في الندوة الفنانة هالة صدقي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام وإشراف الدكتورة سحر مصطفي مديرة مركز بحوث الرأي العام.

وكانت هالة صدقي تجسد خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية الحاجة وصيفة والدة المعلم جعفر العمدة وحققت هذه الشخصية نجاحا كبيرا منذ بدء عرض المسلسل وحتى نهايته.

مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قام بعمل استطلاع للرأى استهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو دراما رمضان 2023 ، لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم، وتم تطبيقة على عينة بلغ قوامها 1000 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاماً فيما فوق. وذلك فى الفترة 15-24ابريل 2023م، وأظهر الاستطلاع عدداً من النتائج المهمة، منها أن المنصات الرقمية تفوقت علي القنوات الفضائية من حيث نسب المشاهدة، كما أبرزت النتائج أن "قناة dmc" كانت الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، يليها قناة ON، وبالنسبة للقنوات الحكومية جاءت قناة النيل للدراما في المرتبة الأولي يليها الفضائية المصرية، ثم القناة الأولي، ثم القناة الثانية.





وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مسلسل جعفر العمدة كان الأكثر مشاهدة في رمضان هذا العام، يليه مسلسل تحت الوصاية، ثم الهرشة السابعة، وأظهرت نتائج الاستطلاع، حصول الفنانة "هالة صدقى" على أفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل"جعفر العمدة"، والفنان "محمد رمضان" كأفضل ممثل عن دوره فى نفس المسلسل . وجاءت الفنانة"منى زكى " كأفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل "تحت الوصاية" ، و حصل الفنان"أحمد أمين" على أفضل ممثل كوميدى لدوره فى مسلسل "الصفارة"، والفنانة "دنيا سمير غانم"كأفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "جت سليمة".