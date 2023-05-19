القومي للبحوث الفلكية يشكف كواليس استطلاع أهلة الشهور العربية.. فيديو

قال الدكتور محمد غريب راشد الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يقوم بعمل لجان للرؤية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية، لاستطلاع أهلة الشهور العربية ويوجد 6 لجان علي مستوي الجمهورية تستطلع الهلال لتحديد بدايات ونهايات الشهور العربية.

وأضاف لـ صدى البلد، أن كل لجنة من الـ6 تضم عضوا من المعهد وعضوا من هيئة المساحة وعضوا من دار الإفتاء وعضوا من وزارة الوقاف وعضو من المحافظة التي يكون بها الرؤية واماكن الإستطلاع تكون في (توشكا اسوان - قنا - الخارجة الوادي الجديد - سوهاج - مرسي مطروح - الفيوم).

وكشف محمد غريب تفاصيل استطلاع اهلة الشهور العربية، قائلا إنه يتم الإستطلاع الهلال عند غروب الشمس فإذا بقي الهلال بعد غروب الشمس والذي يعرف بالمكث تصح الرؤية ويتم إعلان ثيوت الرؤية أما إذا لم يتواجد الهلال وكان قد غرب مع شمس فإنه يعني عدم الرؤية ويتم الإعلان عن أن غدا هو المتمم ويكون يوم بعد يوم الرؤية.

وأكد أن قرار بداية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في يد مفتي الديار المصرية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية، فدار الأفتاء المصرية تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لاتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه تم استطلاع هلال شهر ذي القعدة، بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 شوال لعام 1444 هجرية.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان، أنه تبين عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وبذلك بعد غد الأحد أول أيام الشهر.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.