للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

مع دخول فصل الصيف يكثر التوجه للشواطئ ، والاستمتاع بالبحر وحمام السباحة ، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة بشدة ، وتفضل الكثير من السيدات نزول حمام السباحة ، ولكن يجب الحذر من تعرض شعرهم للتلف بسبب مادة الكلور الموجودة في حمامات السباحة ، لما تمثله هذه المادة من اضرار بالغة علي الشعر.

ولذلك نقدم بعض النصائح الهامة التي يجب اتباعها للحفاظ علي شعرها خلال فترة الصيف وعدم تعرضه لأي مشكلة بسبب حمامات السباحة وفقا لموقع webmd.

نصائح للحفاظ علي الشعر من مخاطر كلور حمامات السباحة :



⁃ يجب ارتداء قبعة علي الشعر داخل حمام السباحة لحماية الشعر من الكلور الذي يسبب أضراراً على صحة الشعر

⁃ يوصي مصففو الشعر باستخدام الشامبو لتنظيف الشعر جيدًا بعد السباحة.



⁃ يجب ربط الشعر كعكة عالية قبل السباحة لإبعاد الشعر عن الماء قدر الإمكان لتجنب الشعر من التلف وتساقطه .

⁃ ينصح بغسل الشعر بالماء البارد أولاً والبلسم قبل الاستحمام في حمام السباحة.

⁃ قبل وبعد السباحة، يجب غسل الشعر برفق تحت الدش، حيث أن الكلور عامل مبيض، لذلك التعرض المفرط له يتسبب في تفتيح الشعر، لهذا يجب وضع زيت الأرجان أو زيت جوز الهند وتركه، حيث يغطي الزيت كل الشعر ويلطفه ويحميه .

⁃ احرص على غسل شعرك بالماء والشامبوا مرتين بعد الخروج من الماء لضمان التخلص من الكلور، ثم استخدم بلسم بعد الشامبوا لترطيبه، لأن الكلور يتسبب في جفاف الشعر.

⁃ مراعاة ترطيب الشعر عقب غسيل الشعر لضمان حمايته من أضرار الكلور

⁃ يحذر استخدام مجفف الشعر ، أو مكواة الشعر بعد الخروج من حمام السباحة ، حتى لا يتعرض الشعر لأضرار بالغة .

⁃ يجب الإهتمام في فترة تعرض الشعر لحمام السباحة بوضع قناعات ، لتغذية الشعر ، ولحمايته من أضرار التعرض للكلور .



⁃ الحرص على تغطية الشعر بالبلسم الذي يعمل كحاجز وقائي بين الشعر والكلور ، ثم غسل الشعر بالماء البارد مما يساعد على إغلاق فروة الرأس.



- يجب دهن زيت الأرجان أو زيت جوز الهند وتركه كما يفعل الزيت، يغطى كل الشعر ليحمي. الشعر من حمام السباحة.

⁃ الإمتناع عن استخدام منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مادتي الكحول و الفورمالدهيد لأنها تجعل الشعر يجف و لذلك استخدمي المنتجات الطبيعية فهي الأفضل.

⁃ قومي بغسل شعرك جيدا قبل أن تضعي أحد الزيوت الطبيعية المغذية عليه و دلكي فروة رأسك جيدا ناحية الأسفل حتى تصلي إلى أطراف الشعر وذلك تطبيقه بعد الخروج من حمام السباحة