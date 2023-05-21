احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

يلجأ الأهل إلى ترك الأطفال امام التلفزيون لإلهائهم وتركهم يقضون ساعات طويلة بعيدًا عن والديهم.. كما ان العديد من الأمهات يتخذن هذا الاسلوب كوسيلة للمساعدة في إلهاء وتهدئة الأطفال أثناء القيام بالأعمال المنزلية ، وتتركه ينشغل بمشاهدة افلام الكارتون وغيرها دون ان ينتبهوا لخطورة ذلك علي الاطفال ..

تتعرفي على أهم الأضرار التي يسببها الإفراط في مشاهدة التلفاز على صحة الأطفال وفقا لموقع Momjunction

حذرت الجمعية الأمريكية للأطفال بعدم مشاهدة الأطفال تحت سن السنتين التلفاز قطعياً ، وحددت مشاهدة الأكبر عمرا للتلفاز واستخدام الأجهزة الإلكترونية المختلفة خمسين دقيقه في اليوم كحد أقصى.

مخاطر ترك الاطفال امام التلفاز لفترات طويلة

⁃ ينصح خبراء التغذية الأمهات بعدم مشاهدة التلفاز لفترات طويلة خاصه أثناء تناول الطفل لوجبته ،لأن الطفل يفقد تركيزه مع الطعام ويتناول كميات كبير ويعرضه للسمنه .

- ومن أكثر الأمراض خطورة التي تصيب الأطفال الذين يفرطون من مشاهدة التلفاز المصابين بالسلوك العدواني والعنف تجاه زملائهم في الدراسة.

⁃ ضعف النظر من الأمراض التي تصيب الأطفال عند الجلوس أمام التلفاز أو اللاب توب لفترات طويلة

⁃ يُسبب له نوع من تشتت الذهن وفقدان الانتباه بصورة كبيرة، لأن التلفاز يسبب عدم القدرة على النوم بالشكل الكاف،وضعف فى التحصيل الدراسي

-مشاهدة التلفاز فترة طويلة تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة يسبب الإصابة بأمراض القلب الخطيرة وأمراض الأوعية الدموية ويتيح الفرصة للإصابة بالذبحة الصدرية والسكتات الدماغية.



⁃ مشاهدة التلفاز بشكل متواصل تؤدي إلى تعرض الطفل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وهو الأشد خطورة، ذلك لأن مشاهدة التلفاز تؤثر على الهرمونات بشكل كبير ويسبب لها عدم التوازن والاختلال ،من هذه الهرمونات هرمون الأنسولين الذي إذا تعرض لأي خلل فيؤدي الى الإصابة بالسكري.



⁃ يسبب تأخرا في النمو لدى الأطفال وبعض الاضطرابات في التركيز والانتباه.

⁃ الأضاءة العالية والإشعاعات المنبعثة من التلفاز تؤدي إلى تشوش توازن الهرمونات في أجسامهم وتبدأ عملية التغاير الإيحائي في الحمض النووي مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

⁃ مشاهدة التلفاز لفترات طويلة أو الجلوس أمام الألعاب الإلكترونية لمدة طويلة يساعد على تأخر النطق عند الطفل.

⁃ ويفقد بذلك ذكاءه الاجتماعي لعدم قدرته على الكلام والتحدّث مع الآخرين، وبشكل خاص في السنوات الأولى، والتي يكون بحاجة إلى بناء قدراته الاجتماعية.

-من الأضرار التي يتعرض لها الكثير من الأطفال نتيجة الإفراط في مشاهدة التلفاز وهي إصابتهم بمرض التوحد .

⁃ الأغرب من ذلك هو أن كثرة مشاهدة التلفاز يؤدي إلى الإصابة بمرض الربو وهذا حسب ما أثبتته دراسة بريطانية أجريت على 3 آلاف طفل أعمارهم بين عام و11 عامًا.