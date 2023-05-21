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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. هذا ما يفعله الشاي بجسمك

الشاي
الشاي

يحتفل العالم فى الـ21 مايو باليوم العالمي للشاي وهو المشروب الأكثر شعبية على مستوى العالم 
ولشرب الشاي منافع صحية عديدة بفضل فوائده المضادّة للالتهابات والأكسدة .

ويعتبر الشاي غالباً جزءاً من النظام الغذائي لدى الكثير من الناس، فأوراقه تملك محتوى من الكافيين والطعم المميّز ،يكتسب الشاي أهميه ثقافية في العديد من البلدان والمجتمعات ،الشاي ليس مجرد مشروب لذيذ ومفيد ، بل يمتلك قوة مضادّة للجراثيم ومضاد للأكسدة ,ولهذا نتعرف فى السطور القادمة على أهم الفوائد، وذلك بمناسبة اليوم العالمى  للشاى، وفقاً لما ذكره موقع"livestrong"

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أهم فوائد الشاي:

حيث أشارت دراسة علمية أجريت مؤخراً، شملت 100 ألف شخص، أنَّ الأشخاص الذين يداومون على شرب الشاي يعيشون حياة أطول ويتمتّعون بصحة جيدة، وتعزى فوائده إلى احتوائه على كمية عالية من مادة البوليفينول وهو نوع من أنواع مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية القلب ومحاربة أنواع السرطان وتنشيط الدورة الدموية، والحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

- يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

- يمكن أن يقلل من بعض عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يمكن أن يكون له تأثير في القضاء على الدهون.

-يعمل على تقوية الذاكرة يحتوى الشاى على الكافيين والثيانين، وهو حمض أمينى طبيعى فى الشاى، يعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

-الشاي غني بالمركّبات النشطة بيولوجيًا، التي لديها القدرة على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهذا بدوره يمكن أنّ يحمي من ظروف صحية مثل السرطان وأمراض القلب".

-ينصح الأطباء بتناول ما بين فنجانين إلى 5 فناجين من الشاي يوميا، كما ينصحون بتناوله من دون محليات صناعية.

- إذا كان الشخص يعاني من اضطراب في المعدة والإسهال، فقد يكون كوب واحد من الشاي هو الحل، فمادة التانين الموجودة فيه لها تأثير قابض على بطانة الأمعاء، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الالتهاب.

-لا يحتوي الشاي على الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم وهو يساعد في خفض الوزن والدهون في الجسم.

-  يعتبر شرب الشاي دون إضافة السكر أو الحليب مساعداً لتعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي تعزيز عملية حرق الدهون.

- يحتوي الشاي على المواد المضادة للتأكسد التي تحارب البكتيريا وأمراض اللثة.

- يمكن أن يساعد على التخفيف من ضغوط الحياة اليومية من خلال التقليل من مستوى هورمون الكورتيزون.

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