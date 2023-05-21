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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

تخزين الثوم
تخزين الثوم

مع بداية موسم تخزين وتفريز الثوم تحرص الكثير من ربات البيوت على شراء كميات كبيرة من الثوم كل عام فتقوم لتخزينه واستخدامه لاحقاً، ويعد الثوم من الخضروات التي تدخل في كثير من الوصفات عامة، ولذلك تقوم ربات البيوت بتحضيره وتخزينه في الفريزر كاملاً أو مهروساً، لتسهيل عمليه الطبخ، لذلك لا بد أن نتعرف على طريقة سليمة ومضمونة لتخزينه حتى نستطيع استعماله طوال الوقت.

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تخزين الثوم المفروم:

تحضر فصوص الثوم النظيفة والمُجَهزة وتطحن فصوص الثوم بالمطحنة الكهربائية، بعد ذلك يوضع الثوم المطحون في وعاء، مع رشه بكمية جيدة من الملح، حيث تحتاج كل خمسة كيلو ثوم كوب كبير من الملح ،تجهز علب صغيرة ومتوسطة الحجم، نظيفة وخالية من الماء،يوضع الثوم في العلب أو يوضع في ثلاث أرباع البرطمانات.

تغلق العلبة جيداً ، ثم توضع علب الثوم في الفريزر ، لاستخدام الثوم وقت الحاجة، بإخراج العلية وأخذ الكمية المناسبة دون الحاجة لتذويبه وإرجاعه إلى الفريزر وإغلاقه بنفس الطريقة.

يمكن استبدال علب تفريز الثوم بأكياس الثلاجة ولفه بشكل دائري لسهولة فكه وأخذ قطع منه عند الحاجة دون تذويب الكيس كاملا.

 


تخزين فصوص الثوم المقشرة:

ولهذه الخطوة يجب غسل الثوم جيداً، ويترك ليجف في مكان خالي من الرطوبة لمدة أسبوع تقريباً ثم تقشر فصوصه في درجة حرارة الغرفة ، ثم يوضع في ورقة من البلاستيك أو ورق الألمنيوم مع لفه بالكامل بإحكام، ثم وضعه في أكياس المجمد لمزيد من الحماية، ثم غلق الكيس بعد تفريغه من أكبر قدر ممكن من الهواء، ووضعه في الفريزر.


ويمكن أن يبقى الثوم المقشر أو المهروس عدة أسابيع في الفريزر، بينما الثوم الكامل يمكن أن يستمر لمدة 6 أشهر، فقط يجب شم الثوم وفحصه جيداً بعد ذوبانه، فإذا كان مظهره ورائحته طبيعية، فهو آمن للأكل.

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أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

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