260 فرقة عالمية تشارك في مهرجان "حوار الطبول من أجل السلام".. تفاصيل

عقد الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا بالمجلس الأعلى للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة العاشرة للمهرجان تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من 27 مايو الجاري، وتستمر حتى 2 يونيو على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر الساعة التاسعة مساءً، حضر المؤتمر سهام اسماعيل المدير التنفيذي للمهرجان.

يُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ، ووزارة السياحة والأثار متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.

وأبدى “انتصار”، سعادته بالدورة الاستثنائية المقامة بدعم وحماس من د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتشجيع الجماهير رغم الظروف الصعبة على مستوى العالم والمتغيرات التي تمر بها الدول، ولكن استمرار وتميز هذا المهرجان لمدة ١٠ سنوات يجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر نجاح، ودليل على التواصل الإنسانى والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب وتفرد الشخصية المصرية.

ونوه بأن عدد المشاركين في دورات المهرجان أكثر من ١٦٠ دولة وأكثر من ٢٦٠ فرقة من مختلف ثقافات العالم جاءوا إلى مصر لتقديم إبداعاتهم في حوار فني بديع بين الحضارات المختلفة.

يشارك في المهرجان كم من الفرق المتنوعة منها من جاء من خلال العلاقات الثقافية الخارجية وأخرى لفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم تراث دولهم, بالاضافة لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية.

وأكد عبد الفتاح أن الفرق المشاركة هي اليونان والمكسيك والهند و سريلانكا وجنوب السودان وبنجلاديش واليمن وإندونيسيا وفلسطين والجزائر ومصر، وسيتم تكريم بولادبولبول أغلو "اذربيجان" ، ود. علياء شكري "مصر" ، على فاركاتوري "مالي"، شاوكونغ "الصين"، متحف الطبول "اليابان"، يقام المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود، مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، وبيت السناري.