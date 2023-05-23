أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي.. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه.. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من جديد داخل السوق المحلي، وذلك بنسبة تتراوح بين 20 و 21 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك السيارة هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري.

يبحث الكثير عن شراء سيارة مستعملة جيدة ومعروفة تلبي غرض التنقل، وضمن الخيارات المقدمة داخل السوق المصري، هي النسخة فيات 128، وتعد واحدة من اشهر السيارات المستعملة، التي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

يضم سوق السيارات في مصر، العديد من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية، أو القدرات الفنية، أو من ناحية بلد المنشأ، ومنها اصدارات الصانع الكوري والياباني، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر.

شهدت السيارة رينو سانديرو موديل 2023، والتي تعد ارخص سيارات العلامة التجارية في مصر، زيادة سعرية هي الاحدث خلال الساعات القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 50 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.