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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي.. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه.. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

20 ألف جنيه زيادة .. الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي في مصر

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من جديد داخل السوق المحلي، وذلك بنسبة تتراوح بين 20 و 21 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك السيارة هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري.

 

بأقل سعر .. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

يبحث الكثير عن شراء سيارة مستعملة جيدة ومعروفة تلبي غرض التنقل، وضمن الخيارات المقدمة داخل السوق المصري، هي النسخة فيات 128، وتعد واحدة من اشهر السيارات المستعملة، التي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

 

كوري وياباني .. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

يضم سوق السيارات في مصر، العديد من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية، أو القدرات الفنية، أو من ناحية بلد المنشأ، ومنها اصدارات الصانع الكوري والياباني، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر.

 

سعر أرخص سيارات رينو موديل 2023 في مصر .. صور

شهدت السيارة رينو سانديرو موديل 2023، والتي تعد ارخص سيارات العلامة التجارية في مصر، زيادة سعرية هي الاحدث خلال الساعات القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 50 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

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