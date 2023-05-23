جريمة جديدة بحق الصيادلة والنقابة تتحرك.. ماذا حدث

انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، قضية انتحال صفة طبيب، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لما تحمله مهنة الطب من حساسية شديدة، لاسيما أن المريض يضع روحه بيد الطبيب، ولما كان الأمر يستوجب تحركا سريعا.

وكشفت الدكتورة أماني بدوي، عضو بنقابة الصيادلة، ومسئولة حملة (امسك دخيل)، انتحال بلوجر يدعى حسن مجدي صفة صيدلي، ومزاولة المهنة دون ترخيص في إحدى الصيدليات بمحافظة الإسكندرية.

انتحال بلوجر يدعى حسن مجدي صفة صيدلي

واقعة انتحال صفة طبيب

وأضافت بدوي، أن المدعو حسن مجدي، خريج كلية الآداب، يزاول مهنة الصيدلية منذ عامين بإحدى الصيدليات بمنطقة الدخيلة محافظة الإسكندرية.

وتابعت عضو نقابة الصيادلة: "البلوجر حسن مجدي عمد إلى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبث من خلالها مجموعة من الفيديوهات للترويج والترشيح لبعض المستحضرات الصيدلية وفيتامينات وعلاج للتخسيس للجمهور من داخل الصيدلية مرتديا بالطو صيدلي".

وتعليقا على هذه الواقعة، قال الدكتور محفوظ رمزي، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن المشرع في قانون مزاولة مهنة الصيدلة (127) لسنة 1955 أغلق الباب تماما أمام المحتالين والدخلاء في مواد القانون خاصة في مادة ٧٨ التي تنص علي عقوبة حبس لا تتجاوز عامين وغرامة مالية أو إحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

وأضاف رمزي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشرع في مادة ٧٩ أكد على نفس عقوبات مادة ٧٨ كل من يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وذلك يتطابق تماما مع تلك الحالات الماثلة والمنتشرة في كثير من صفحات السوشيال ميديا وعلي وسائل الإعلام التأكد من هوية أي شخص يتحدث في أمور متخصصة قد تؤثر علي حياة وسلامة الأفراد والمجتمع.

واقعة سمكري البني أدمين

وأشار متحدث الصيادلة، إلى أن دور النقابة هو الإبلاغ عن تلك الحالات للجهات المختصة متمثلة في وزارة الصحة المانحة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وأيضا هيئة الدواء المصرية لدورها الرقابي علي المؤسسات الصيدلية، وهو دور أصيل من واجبات النقابة للحفاظ علي صحة المواطنين، من المدعين والدجالين.

وسبق، وظهرت حالات عدة في الآونة الأخيرة لأشخاص انتحلوا صفة طبيب، وأخذوا شهرة واسعة، كان منهم من أطلق عليه سمكري البني أدمين، الذي اتضح أنه يعمل فني ميكانيكي، وقام بتزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي جامعة المنصورة، وهو التخصص غير الموجود بها من الأساس، كما قام بتزوير ختم جامعة القاهرة.

وبعد أن لاقى سمكري البني أدمين شهرة واسعة، اتضح انتحاله لصفة طبيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وآخر خريج كلية الزراعة وانتحل صفة طبيب، وأدار مركزا طبيا شهيرا بمحافظة سوهاج، الذي تم كشفه خلال تفتيش دوري لمديرية الصحة.

عقوبة انتحال صفة طبيب

ومن ناحية أخرى، واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم (415) لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".

وتنص المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب".

ونصت المادة (12) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".