في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

أثارت سرقة حمار صغير يبلغ من العمر شهرين في وضح النهار من مزرعة صاحبته في هوك بمقاطعة هامبشاير البريطانية حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا في بريطانيا.

سرقة حمار

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، دعت صاحبة الحمار الصغير والذي يعرف باسم “مون” عشاق الحيوانات في جميع أنحاء البلاد لمساعدتها في إعادته.

وقالت السيدة وفقا للصحيفة البريطانية في منشور لها إن هناك رؤية موثقة لحمارها الصغير مما يبعث الأمل في إعادته علما بأنه اتصلت بالشرطة أيضا لمساعدتها، بينما اختلفت تعليقات الناس حول الواقعة بين داعم لها في البحث وساخر من الواقعة.

سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية

سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية