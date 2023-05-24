وفاة المغنى الأسوانى حمو بهريف فى حادث سيارة

شهدت قرية بهريف بأسوان حالة من الحزن، عقب سماع خبر مصرع شاب نتيجة وقوع حادث على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة إسنا بمحافظة الأقصر ، بعد تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى تريلا مما أسفر عن إصابة 3 آخرين أيضاً في الحادث.

وتبين أن الشخص الذى لقى مصرعه هو محمد جمعة عبد الراضي 27 سنة وشهرته " حمو بهاريف " ، ويعمل مغنيا في الأفراح ونال شهرته داخل قريته بتأديته للأغاني النوبية.

حادث

وعليه تحول موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى حالة من التفاعل لمحبيه وأصدقائه ، الذين وصفوه بصاحب الخلق الحسن والوجه البشوش.