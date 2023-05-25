خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

يشتهر الصيف بالفاكهة اللذيذة التي يعشقها الكثير وأشهرها المشمش والخوخ.

وظهرت الفاكهة ذات النواة مثل المشمش والخوخ على مركب يسمى الأميجدالين ، والذي يتحلل إلى سيانيد الهيدروجين عند تناوله. ونعم ، سيانيد الهيدروجين هو بالتأكيد سم.

الحقيقة هي أن التسمم من الابتلاع غير المتعمد لعدد قليل من البذور أو البذور أمر غير محتمل تنص مراقبة السموم وفقاا لhome housekeeping

"ومع ذلك ، يجب تجنب الابتلاع. لا ينبغي سحق البذور والحفر أو وضعها في الخلاط للاستهلاك كما يفعلها البعض في وضعها البهارات .

وفقًا لدليل مخاطر سلامة الأغذية ، فإن سيانيد الهيدروجين ليس مادة مستقرة للحرارة ولا ينجو من الطهي ، ولهذا قد ترى بعض الوصفات التي تتطلب تحميص حفر الفاكهة.

حتى إذا كنت تأكلها نيئة عن قصد ، فسيستغرق الأمر الكثير من الحفر لتمرضك. تقول قاعدة بيانات المعهد الوطني للصحة حول المواد السامة