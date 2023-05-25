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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

صدى البلد

يشتهر الصيف بالفاكهة اللذيذة التي يعشقها الكثير وأشهرها المشمش والخوخ. 

 

وظهرت الفاكهة ذات النواة مثل المشمش والخوخ  على مركب يسمى الأميجدالين ، والذي يتحلل إلى سيانيد الهيدروجين عند تناوله. ونعم ، سيانيد الهيدروجين هو بالتأكيد سم.

 

الحقيقة هي أن التسمم من الابتلاع غير المتعمد لعدد قليل من البذور أو البذور أمر غير محتمل  تنص مراقبة السموم وفقاا لhome housekeeping

 "ومع ذلك ، يجب تجنب الابتلاع. لا ينبغي سحق البذور والحفر أو وضعها في الخلاط للاستهلاك كما يفعلها البعض في وضعها البهارات .

 

وفقًا لدليل مخاطر سلامة الأغذية ، فإن سيانيد الهيدروجين ليس مادة مستقرة للحرارة ولا ينجو من الطهي ، ولهذا قد ترى بعض الوصفات التي تتطلب تحميص حفر الفاكهة.

حتى إذا كنت تأكلها نيئة عن قصد ، فسيستغرق الأمر الكثير من الحفر لتمرضك. تقول قاعدة بيانات المعهد الوطني للصحة حول المواد السامة

المواد السامة والخوخ وصفات المشمش الفاكهه الخوخ سلامة الأغذية

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