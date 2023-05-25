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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

صدى البلد

القهوة هي المشروب المفضل للكثيرين حول العالم، وتحظى بشعبية كبيرة بين الناس. إلى جانب طعمها الرائع ورائحتها المنعشة، تحمل القهوة العديد من الفوائد الصحية. فيما نستعرض فوائد القهوة وفقا لموقع هيلثى.

القهوة هي مشروب يحتوي على الكافيين، وهو مادة تنشط الجهاز العصبي المركزي وتعزز اليقظة والانتباه. تعتبر القهوة مصدرًا ممتازًا للطاقة، وتعزز الأداء العقلي والبدني.

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساهم في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان. تعتبر مضادات الأكسدة في القهوة أحد الأسباب التي تجعلها تحظى بشعبية في الأبحاث الصحية.

القهوة يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتقلل من الاكتئاب. يشير العديد من الدراسات إلى أن شرب القهوة يزيد من إفراز الناقلات العصبية المرتبطة بالمزاج الجيد، مما يمكن أن يحسن المزاج ويقلل من الاكتئاب والقلق.

تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل داء الباركنسون ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكبد. كما يشير البعض إلى أن القهوة يمكن أن تحمي من تشكل حصى المرارة والسرطانات المعوية.

فوائد القهوة ؟
1- تعزيز اليقظة: يحتوي الكافيين في القهوة على تأثير منشط يعزز اليقظة ويزيد من الانتباه والتركيز.
2- زيادة الطاقة: تحتوي القهوة على مكونات تحفز الجسم وتعزز الطاقة وتقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.
3- تحسين الأداء العقلي: يشير البعض إلى أن شرب القهوة يمكن أن يعزز الوظائف العقلية مثل التركيز والذاكرة وزيادة الإبداع.
4- مضادات الأكسدة: تحتوي القهوة على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
5- تأثيرات إيجابية على المزاج: قد يساهم شرب القهوة في رفع المزاج وتحسين الحالة المزاجية بفضل تأثير الكافيين على الناقلات العصبية في الدماغ.
6- حماية الكبد: هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.
7- تحسين الأداء الرياضي: يعتقد بعض الأشخاص أن تناول القهوة قبل التمرين البدني يمكن أن يعزز الأداء الرياضي ويساعد في زيادة القدرة على التحمل.
8- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض: هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل داء الباركنسون ومرض السكري من النوع الثاني.

السكري من النوع الثاني الشعور بالتعب فوائد القهوة لجهاز العصبي المركزي

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