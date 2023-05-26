الأول من نوعه بإفريقيا والوطن العربي.. القاهرة تبنى قلاعا صناعية عملاقة| تفاصيل

مصانع إنتاج الكوارتز تعد المشروع الأول والنموذج المتكامل لعملية إنتاج سليمة، كما أنه من نوعه في جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية، ويهدف مشروع إنتاج الكوارتز إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة الخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي ، من أجل تلبية احتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة.

متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأيضا للطرح بالبورصة، مؤكدا أنه يتم تنفيذ استثمارات لزيادة الناتج المحلي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، في افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة: المشروعات التي نفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب ومتاحة للطرحة في البورصة؛ لنعطي فرصة لمواطنينا حتى يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات أخرى عائدها مضمون والاستفادة بالأموال بشكل مختلف.

وتوجه رئيس الجمهورية بحديثة إلى المستثمرين، قائلا: إحنا معاكم.. معاكم بإنكم تيجوا تشتغلوا.. تشتغلوا معانا ولا لوحدكم؟ اللي انتم عايزينه، عايزين لوحدكم هنسهل معاكم الأمور، عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي، وقولتها بافتتاح مشروع الرمال السوداء، كل ما نعمله متاح لكم، فالمشاريع استثمارية تجيب عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو السوق الخارجي وبالعملة الحرة.

وأضاف السيسي، أن مجمع إنتاج الكوارتز يمثل فرصة استثمارية يجب استغلالها، ويجب الاستفادة من المواد الخام المتوافرة في قطاع التعدين كما أننا نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، مؤكدًا حرص الدولة على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الذي يعرض في جميع المشروعات من تكاليف إنتاج ليس سرا على أحد، مردفا: إحنا بنقول للناس إن مكاسب المشروعات مش سر، ودي فرصة جيدة للاستثمار في مصانع إنتاج الكوارتز.. مصانع إنتاج الكوارتز تحتاج ترويجا ولقاء مع العاملين بالتعدين من رجال القطاع الخاص، حتى يكون هناك تعاون مع القطاع، والناس بتقول إننا لازم نعطي فرصة للقطاع الخاص إنهم يشاركوا في مصنع زي مصنع إنتاج الكوارتز.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشكر لكل من ساهم فى خروج مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذى يتم افتتاحه، متابعا: "بقول تانى لرجال القطاع الخاص والمستثمرين فى مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تانى، وأى مشروع من اللى إحنا بنتكلم فيه، فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات، إحنا عندنا المادة الخام اللى ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل فى مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة، وبقول تانى للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، مانضيعش وقت تانى أكتر من كده".

خطوة مهمة لاقتصاد مصر

من جانبه، قال محسن عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن المصنع الذي افتتحه الرئيس السيسي صباح أمس، لإنتاج الكوارتز في العين السخنة هو خطوة مهمة لاقتصاد مصر لأنه سوف يضيف قيمة مضافة المعدنية بدلاً من تصديرها إلى الخارج كمادة خام.

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن خام الكوارتز هو أحد الخامات المنتشرة بكثرة على طول جبال البحر الأحمر ، وتم اختيار موقع مروى السويقات بالقرب من مدينة مرسى علم ليكون المحجر الرئيسي الذي يزود هذه الخامات، كما تعد الواح الكوارتز مطلوبة على المستوى المحلي ، فضلا عن تصدير الفائض إلى السوق الخارجية بما يوفر عملة صعبة إلى البلاد.

وتابع: يعد مشروع الكوارتز نقطة انطلاق نحو رفع القيمة المضافة لجميع ثرواتنا لكثرة استخدامه خاصة في الوحدات الطبية والمستشفيات والفنادق والوحدات السكنية المختلفة ، لأنه يتميز بالصلابة والمتانة التي تتعدى الجرانيت، كما تتميز بأن جميع المساحات المستخدمة خالية من البكتيريا وهو ما يؤثر إيجابيا على البيئة والصحة العامة، و يستوعب مشروع الكوارتظ العمالة الوطنية المدربة والحصول على درجة جودة عالية من المنتجات من ايدى عالمية مدربة في هذا المجال.