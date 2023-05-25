السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى: تكلفة مصنع إنتاج الكوارتز تتجاوز الـ80 مليون يورو

قال السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى، إنه يتشرف بمشاركته في افتتاح مصنع معالجة الكوارتز في العين السخنة اليوم، الخميس، مؤكداً أن العمل الذي قام به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة بريتون ومينرالي إندسترالي من جهود لإنشاء هذا الصرح الصناعي، هو مثال عملي على الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين إيطاليا و مصر.

السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى: المصنع الجديد سيتمكن من معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية

وأضاف السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى، خلال كلمته في إفتتاح مجمع مصنع إنتاج الكوارتز، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المصنع الجديد سيتمكن من معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية من أجل تصنيع منتجات راقية ستصل إلى أهم الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الهدف المشترك من مشروع مصنع إنتاج الكوارتز، هو توفير المزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية من المواد الخام، وخلق مجال ملائم لإنتاج منتجات عالية الجودة.

وأوضح السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى أن تكلفة مشروع مصنع إنتاج الكوارتز تتجاوز الـ80 مليون يورو، بما في ذلك الأعمال المدنية ممثلاً نموذجاً فريداً على مستوى العالم.