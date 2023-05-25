خالد ميري: مشروع الكوارتز يتكلف 700 مليون دولار ويتحقق العائد خلال 4 سنوات

أكد الإعلامي خالد ميري، أن افتتاح مجمع الكوارتز، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمنطقة العين السخنة، “فرحنا كلنا النهاردة”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قام بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المختلفة.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الفرصة متاحة للمستثمرين المصريين والعرب للدخول في البورصة، مؤكدا أن مشروع الكوارتز يتكلف 700 مليون دولار ويتحقق العائد في خلال 4 سنوات بحد أقصى.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن “الآن نرى صرحا صناعيا جديدا كل يوم في مصر، مؤكدا أن مصر كل يوم تخطو خطوة لزيادة الصادرات وفتح فرص العمل للشباب”.

