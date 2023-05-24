إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، صرح صناعي عملاق تابع لـ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تم تأسيس الشركة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة نظام العمل بالمحاجر في إطار السيطرة على موارد و ثروات الدولة و تحقيق العائد المناسب.

وبناءً عليه، أصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارًا رقم 83 لسنة 2020، بإنشاء الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بتاريخ 28 / 4 / 2020، كشركة تابعة لجهاز مشروعات الحدمة الوطنية ليكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في المحافظات.

و الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات قد أنشأت في إطار إعادة هيكلة قطاع التعدين في مصر، كما عملت الشركة على تطوير أنظمتها وإدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق الحوكمة والتحول الرقمي من خلال منظومة إدارة موارد المؤسسات "ERP" "ساب" وتحويل البيانات الخاصة بالشركة إلى الصورة الرقمية الجغرافية.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

كما صدر القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزارات "البترول والثروة المعدنية - التنمية المحلية - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات بشأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

وذلك طبقا لإتفاقية الإلتزام الموقعة بين الحكومة ممثلة في الوزارات عالية والشركة المصرية للتعدين التي تمنح الشركة إلتزاما مقصورا بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية بما فيها شبه جزيرة سيناء.

وتقوم الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بالتعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية لتنظيم عملية بحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات ورقابة كل ما يتعلق بها والإشراف الفني على عمليات إستخراج الخامات التعدينية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في مجال التعدين.

بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية بكافة أراضي جمهورية مصر العربية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية والمحجرية لصالح المشروعات القومية لدعن الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

وقامت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بإعداد الكوادر البشرية المتخصصة، للمساهمة في تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية بكفاءة عالية خلال تنفيذ أعمالها التشغيلية بإستخدام أحدث التقنيات، وقد حصلت الشركة على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية، والحصول على المركز الأول عالمياً في قطاع حوكمة المحاجر.

كما أن العديد من منتجات الشركة يتم تصديرها لعدد من دول العالم، كما أن الشركة لديها العديد من التطبيقات التكنولوجيا الخاصة بالحوكمة والسيطرة على المحاجر والملاحات للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

الأقمار الصناعية والحوكمة

تم إنشاء قاعدة جغرافية "الخريطة الاستثمارية" داخل الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، تشتمل على كافة بيانات المحاجر والملاحات المتاحة للاستغلال على مستوى الجمهورية، كما يتم الاستعانة بالأقمار الصناعية لرصد مخالفات التحجير، وعند رصدها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المُخالف.

وتقوم الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشركة المصرية للتعدين، وبمجرد تقدم المستثمر لاستغلال المادة المحجرية في أي قطعة أرض يتم دراسة الطلب إلكترونيا.

وتهدف الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات الآتي:

تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم والملاحات ورقابة كل ما يتعلق بها.

الإشراف الفني علي عمليات استخراجها بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.

تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية بكافة أراضي الجمهورية.

الاشتراك مع جهات الدولة المتخصصة في إعداد التشريعات والقوانين الخاصة بالثروة التعدينية.

تفعيل التعاون مع الجهات العلمية والبحثية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في مجال التعدين.

تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية للحد من استيراد الخامات المصنعة.

تلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية.

دعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب والحفاظ علي الثروات التعدينية بمختلف انحاء الجمهورية.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة

تمتلك الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات الوحدة الإنتاجية رقم 1 بشرم الشيخ لإنتاج خام الألبايت ، حيث يتم إستخرام طحن خام الألبايت بطاقة إنتاجية 480 ألف طن سنوياً ويستخدم في صناعات "الزجاج والبورسلين - السيراميك - الرخام الصناعي والطلاءات - الأدوات الصحية".

الوحدة الإنتاجية رقم 2 بإسنا لإستخراج خام الفوسفات ، حيث يتم إستخراج خام الفوسفات من خلال 11 منطقة إمتياز تابعة للشركة، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات الذي يعد العنصر الأساسي في صناعة "الأسمدة الفوسفاتية - حمض الفوسفوريك".

مصانع الرخام والجرانيت

تمتلك الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات 4 مصانع للرخام والجرانيت بمناطق "العين السخنة - رأس سدر - المنيا - بني سويف"، كما تمتلك مصنع للرخان بمدينة بدر ومصنع للجرانيت بأسوان، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع 7.5 مليون م2 رخام ، و 2.5 مليون م2 جرانيت في العام، وقد صممت المصانع بأحدث تقنيات التكنولوجيا في العالم.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

نشاط المحاجر والملاحات

تعتبر إدارة واستغلال المحاجر والملاحات وإحكام السيطرة على المحاجر بنطاق أراضي الدولة بالكامل أحد مهام الشركة بهدف تحقيق العائد المناسب من إستغلالها حفاظاً على مقدرات الدولة المصرية وذلك بناءً على القانون رقم 193 لسنة 2020 الذي يمنح الشركة إلتزاما مقصورا بإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

صدى البلد داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

كان لـ "صدى البلد" جولة داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة التابع لـ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حيث يعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدا التي كانت غير مستغلة في مصر، وقد تم إنشاء المُجمع خلال 18 شهر فقط بدلا من عامين.

وقد صدرت توجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز والذي عد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والإفريقية ويعتبر نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءً من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طجنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في نصاعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

وتتميز ألواح الكوارتز بالعديد من الصفات، حيث أنها مضادة للبكتريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أن ألواح الكوارتز تصنف على أنها أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه.

ومجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة مكون من 5 مصانع وهي:

مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز بمنطقة مروة السويقات بمرسى علم بمساحة 250 أف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغير بمقاسات من 3 - 5 سم.

4 مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2 مقسمة كـ الآتي:

1 - مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولي إلى حبيبيات أصغر بمقاسات 3 - 4 مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.

2 - مصنعي طحن خام الكوارتز إلى حبيبيات بالغة الدقة من ناتج التكسير الرئيسي طبقا للموصفات المطلوبة لإدخال جزءً منها لإنتاج ألواح الكوارتز.

3 - مصنع إنتاج ألواح الكوارتز.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

ويستخدم مجمع مصنع إنتاج الكوارتز الطاقة النظيفة باستثناء الغلايات التي تستخدم الغاز الطبيعي، كما يمتلك المجمع محطة تحلية للمياه خاصة به قدرها 300م3 في اليوم بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه بإعتبارها أحد الثروات الطبيعية بسعة إجمالية 556 م3.، كذلك مناطق إدارية ومعايشيه للعاملين في المصنع على أعلى مستوى.

وقد عمل مجمع مصنع إنتاج الكوارتز على توفير 600 فرصة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما أن جميع العاملين في المصنع هم من المدنيين بنسبة 100 %، كما تم إرسال بعض العاملين لإيطاليا من أجل التدريب على المعدات والمكن الحديث.

ومجمع مصنع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والأول في العالم من حيث مكون العملية الإنتاجية، وقد تم إتباع كافة الإجراءات البيئة والصحية الازمة في المشروع واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على البيئة.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

كما حصل مصنع إنتاج ألواح الكوارتز على شهادات الأيزو رقم 14001/ 2015 في مجال المحافظة على البيئة، كما تم اتباع أحدث النظم العلمية لإختبار ومراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع وبعدها بالإعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشائها وتزويجها بأحدث الأجهزة المعملية وتضم أكفأ المهندسين والكيميائيين المتخصصين في خذا المجال مما مكن المجمع الحصول على شهادة iso 9001 .

كما تم تطبيق أحدث المعاير في مجال الصحة والسلامة المهنية مما أهل المجمع الحصول على شهادة أيزو 45001، بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز وإعتمادها من جهات الحماية المدنية.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

درجة نقاء 99 %

يتميز الكوارتز المصري بدرجة نقاء تفوق الـ 99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، كما أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بضرورة الاستغلال الأمثل لـ الكوارتز في مصر وتعظيم الاستفادة منه ، وذلك بهدف توطين الصناعة في مصر.

ومن ضمن منتجات الشركة

الكوارتز

يستخدم خام الكوارتز في صناعات الزجاج والسيراميك والعوازل الكهربائية كما يستخدم في الخلايا البصرية.

الملح

يستخدم خام الملح في صناعه المواد الكيميائية و الغذائية و صبغ الجلود و ملح الطعام.

المانيت

يستخدم خام المانيت في صبغات الدهان، الورقيات ، البلاستيك ، المطاط ، صناعات الأدوية ، أعمده اللحام ، صناعة معدن التيتانيوم و تجهيز الصلب عالي القيمة.

التلك

يستخدم خام التلك في صناعة مواد التجميل و الورق و النسيج كما يستخدم في صناعة الادوية، الدهانات ، وإطارات السيارات بالإضافة إلى تبييض الأرز.

الحجر الجيري

يستخدم خام الحجر الجيري في صناعة الأسمنت والحديد و الصلب والأدوية ، كما يدخل في صناعات الورق و المطاط و الدهانات و البلاستيك.

وتشمل منتجات الشركة أيضا: "فانتاستيك - فانتاستك روزا - روزا غارب - روزا النصر - روزا هودى - فيردى اصفر - فيردى غزال - كميت بنى - فيردى أخضر - أحمر غردقه - نيو حلايب - أحمر أسوان فاتح - نيو شهد - الشبح - أحمر فرسان - رويال - أحمر أسوان وسط - أحمر أسوان غامق - نفرتيتى - رمادي شركه غامق - رمادي شركه فاتح - أحمر قصير - أسود داغش - أسود مصري - أسود قصير - أحمر قصير - أخضر قصير- بنى قصير - بنى قصير فاتح - أخضر هندي - صني الشيخ فضل - صني المنيا - سلفيا المنيا - سلفيا منيا خضراء - جلاله كريمي - جلاله روز - جلاله جلد نمر - جلاله ساده - جلاله فص - بريشيا - تريستا سود -تريستا جراى - تريستا بيج - زعفرانه سلسله - زعفرانه روز - امبرادور غامق - امبرادور فاتح - أبيض تابيرى - أبيض سوليط - صني الشيخ فضل - صني المنيا - سلفيا - فلتو - مللى جراى - مللى براون".