بث مباشر| الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

حرصا من موقع “صدى البلد” الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

كان لـ "صدى البلد" جولة داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة التابع لـ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حيث يعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدا التي كانت غير مستغلة في مصر، وقد تم إنشاء المُجمع خلال 18 شهرا فقط بدلا من عامين.

وقد صدرت توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، ومنها خام الكوارتز، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والأفريقية، ويعتبر نموذجا للتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءً من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.

وتتميز ألواح الكوارتز بالعديد من الصفات، حيث إنها مضادة للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أن ألواح الكوارتز تصنف على أنها أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه.