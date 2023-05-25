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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يشيد بتوجيه الرئيس السيسي لمنح بغدودة منحة للتدريب

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للأكاديمية الوطنية للتدريب بمنح المصارع المصري أحمد بغدودة، لاعب المصارعة المصرية، منحة للتدريب والتأهيل.

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بعد توجيه الرئيس | طلب عاجل من أحمد موسى بشأن أحمد بغدودة

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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

واستطرد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «هو ده الكلام، الألعاب الفردية عندهم مشكلة كبيرة؛ كانوا بياخدوا مكافآت 200 جنيه و300 جنيه؛ والأرقام اترفعت بعد كدة».

وتابع موسى،  أن أبطال الألعاب الفردية يحصلون على رواتب مالية متواضعة، موضحًا أن هؤلاء الأبطال يُمثّلون مصر،  كما وجه حديثه لوزير الشباب والرياضة بأن هؤلاء الشباب يحصلون على رواتب متواضعة؛ في إشارة لضرورة إعادة النظر في هذا الأمر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر رسالة أبوية، متابعًا: «مش كل حاجة رئيس الجمهورية يتدخل، وعاوزين اهتمام بالألعاب الفردية، والدعم المالي مهم قوي والفلوس مهمة قوي، نديلهم مرتب كويس؛ علشان يحسوا إن فيه تقدير».

وتابع: «الموضوع كان ممكن يتلحق، محتاجين نقعد نتكلم مع أبطالنا؛ مش كل وقتهم للتدريب يعني؛ احنا شغالين على بطولة باريس (أولمبياد يوليو 2024) بقالنا سنتين؛ ولازم نوفّر كل احتياجاتهم من بدري».

السيسي أحمد موسى احمد بغدودة المصارع المصري أحمد بغدودة صدى البلد

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