بعد توجيه الرئيس | طلب عاجل من أحمد موسى بشأن أحمد بغدودة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم المواهب الشبابية والرياضية، وأن الرئيس دائمًا يقف ويساند الأبطال.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو اللاعب المصري أحمد بغدودة لتلقي منحة تدريبية.



ولفت إلى أنه يجب أن نقول على اللاعب أنه سافر، ولم يهرب، وأن اللاعبين فى الألعاب الفردية كانوا يحصلون على مرتبات قليلة جدًا، ولكن بعد ذلك ارتفعت هذه المرتبات والأجور.



وأشار إلى أن أى أموال يحصل عليها أى لاعب فى الألعاب الفريدة، بسيطة، ولا تكفي شئ، وأن كل لاعب يكون له أسرة.



وطالب أحمد موسى، برفع مرتبات الأبطال فى الألعاب الفردية، حتى لا يذهب لمن يدفع له، مؤكدًا :" هؤلاء الأبطال يلعبون باسم مصر".



وتابع أحمد موسى :" مش كل حاجة لازم تحرك الرئيس السيسي، لازم كل واحد يقوم بدوره" معلقًا :" تدخل الرئيس أمر إيجابي، ولكن فى حالة وجود مشكلة بسيط علينا أن نقوم بحلها".



وكشف أن "الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يدعم الشباب والأبطال، ولكن الدعم المالي مطلوب، ويجب أن نوفر لـ الأبطال مرتبات مميزة".



وأوضح أن ما قام به الرئيس السيسي، رسالة أبوية، وطالب ـ الاهتمام بالبطل المصري الذى سافر لـ فرنسا.



وأكد أن اللاعب المصارع حصل على فضية، وأن هذا اللاعب جاء من كفر الشيخ، وحقق ميدالية، وعلينا أن ندعمه.

