سفير روسيا في مصر: الرئيس السيسي يحظى باحترام كبير في بلادنا والعالم

صرح سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام كبير في روسيا وفي جميع أنحاء العالم.

وقال السفير بوريسينكو في مقطع فيديو نشره حساب السفارة الرسمي بموقع "فيسبوك" بمناسبة عيد قارة أفريقيا: "نعمل على تعزيز التعاون مع أفريقيا في محتلف المجالات، وستعقد الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية في يوليو المقبل في سانت بطرسبرج. وسيتيح هذا الحدث فرصة لمناقشة اتجاهات التعامل الواعدة.

وأضاف: "نأمل في استقبال جميع القادة الأفارقة في بلدنا، بما فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتمتع باحترام كبير في بلادنا وجميع أنحاء العالم".

وتابع: ""في هذه الأيام أشارك في التهاني بمناسبة عيد قارة أفريقيا التي هي مهد للبشرية بأسرها. ونحتفل هذا العام بالذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت رمزًا لتحرير القارة من المستعمرين الغربيين وتحولت لاحقًا إلى الاتحاد الأفريقي".

واستطرد بوريسينكو قائلاً: "كما كان سابقًا عندما ساعد الاتحاد السوفيتي أفريقيا على نضالها من أجل وقدم معونة اقتصادية كبيرة، فتساهم روسيا اليوم في هذه القارة بغية تحقيق الأهداف في مجال التنمية المستدامة. ومن إحدى الأولوليات هنا هي ضمان الأمن الغذائي، ويعرقل ذلك الغرب الذي يحاول تعطيل تزويد القمح وزيت عباد الشمس والمنتجات الزراعية الأخرى الروسية إلى القارة الأفريقية عن طريق فرض العقوبات".

وتابع بوريسينكو: "ومع ذلك وعلى الرغم من القيود لم تتوقف عملية تصدير المواد الغذائية من روسيا فحسب، بل زاد أيضًا حجم هذه التوريدات، وهكذا لا يزال المصريون وغيرهم من الأفارقة يحصلون على الخبز الروسي اللذيذ".

وخلص السفير الروسي لدى مصر رسالته بالقول: "تفتخر روسيا بصداقتها طويلة الأمد مع أفريقيا وتدرك أنها لم تتميز هذه القارة بالتاريخ العريق فحسب، بل تملك أيضًا الآفاق العظيمة. وإننا نستطيع معا تقديم مساهمة كبيرة في العملية لخلق منظومة العالم متعدد الأقطاب".

