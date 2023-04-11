روسيا تنفي تزويد مصر لجيشها بـ40 ألف صاروخ

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية، بأن مصر خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا، ووصفها بأنها "كاذبة".

واعتبر بيسكوف بحسب شبكة "روسيا اليوم" أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة.

يذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد زعمت في تقرير لها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر المسؤولين مؤخرا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا وفقا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

ولخص جزء من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير، المحادثات المزعومة بين الرئيس السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.