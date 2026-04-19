وزير الشباب يستعرض مع محافظ الدقهلية اطر تعزيز الاستثمار الرياضى

التقي وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، مع محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، بديوان عام المحافظة.

وذلك في إطار التنسيق المشترك قبل بدء جولة ميدانية موسعة يقوم بها وزير الشباب والرياضة لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

واصطحب المحافظ وزير الشباب والرياضة في جولة تفقدية بديوان عام المحافظة، شملت مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومتحف اعلام الدقهلية الذي يضم رموز المحافظة في شتي المجالات، اعقبها لقاء ثنائي حيث تم بحث سبل تعزيز الاستفادة من المنشآت الرياضية والشبابية، والعمل على تعظيم دورها في خدمة المجتمع، إلى جانب استعراض خطط التطوير القائمة وفرص الاستثمار المتاحة داخل القطاع الرياضي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الجولة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية وتهيئتها لتكون بيئة جاذبة لممارسة الأنشطة، ومؤهلة في الوقت ذاته لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الرياضية عبر نماذج تشغيل حديثة تحقق الاستدامة المالية.

كما شدد الوزير على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ خطط التنمية، لافتاً إلى أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الدولة، وأن المنشآت الرياضية لم تعد تقتصر على دورها الخدمي فقط، بل أصبحت أحد روافد الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد اللواء " طارق مرزوق " بوزير الشباب أن هذه الزيارة تمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تطوير المشروعات الخدمية والشبابية والرياضية، وتعكس الاهتمام المتواصل برفع كفاءة المنشآت وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.

وأكد اللواء " طارق مرزوق " على أن قطاع الشباب والرياضة يحظى باهتمام كبير، لما له من دور أساسي في بناء الإنسان، وتنمية قدرات الشباب، واكتشاف المواهب، وتوفير المساحات المناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة بصورة لائقة وآمنة.